Jomari Goyso se lleva un nuevo susto: "Me paró la policía" El conductor no gana para disgustos. Él mismo contó qué fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pleno proceso de recuperación de su pie, todavía vendado y bajo cuidados médicos, Jomari Goyso ha vuelto a sufrir otro susto. Esta vez no ha sido de salud, pero el incidente sí le ha valido un momento bastante incómodo que ha compartido cómplice en sus redes sociales. Con las manos en la cabeza, el conductor español decía lo acababa de sucederle. "Me ha parado la policía, por si toda la vida no era fácil", contaba antes de dar las razones. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Los oficiales se pusieron detrás de él y Jomari se detuvo inmediatamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Algo de la placa que no está bien, bueno, la registración. La vida es así", dijo un poco agobiado. Eso sí, tampoco le faltó el sentido del humor y echó un par de carcajadas por lo surrealista de la situación. Jomari Goyso La policía para a Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso El colaborador de Despierta América incluso pudo captar una instantánea del momento cuando tenía a la policía detrás. Jomari acaba de llegar hace apenas unos días de su España natal donde sufrió un accidente que hizo que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente. Una etapa que no empezó con buen pie pero que, conociendo su actitud, seguro que enderezará como solo él sabe.

