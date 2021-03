Jomari Goyso recuerda el día que se peleó con el esposo de Francisca Lachapel El experto en moda y belleza de Univision y la presentadora dominicana rememoraron 'sin rodeos' ese incómodo momento en un reciente episodio del podcast de Jomari. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los grandes amigos que tiene Francisca Lachapel dentro del medio artístico es Jomari Goyso. El experto en moda y belleza de Univision ha estado presente durante los últimos años en los momentos más importantes de la vida de la carismática copresentadora de Despierta América (Univision), entre ellos el inicio de su historia de amor con el italiano Francesco Zampogna. El también conductor del programa Sal y pimienta (Univision) mantiene por ende también una relación muy cercana con el esposo de Francisca, a quien considera su amigo. Pero, como en todas las relaciones personales, el roce genera a veces desencuentros, situaciones difíciles que si se terminan superando logran fortalecer la amistad. Eso justo fue lo que sucedió entre Jomari y Francesco durante un viaje exprés que ambos realizaron junto a Lachapel a República Dominicana para concretar detalles de la que iba a ser su boda. "Tú y Francesco pasaron la prueba de fuego en un viaje a Santo Domingo. Ahí se pelearon", reconoció Francisca recientemente en un episodio del podcast de su amigo. Jomari Goyso Image zoom Jomari Goyso, Francisca Lachapel y Francesco Zampogna | Credit: Mezcalent (x2) Jomari explicó que durante el viaje "estábamos en el carro" y "me empecé a pelear con Francesco como si peleo con mi hermana o con mi tío o con mi primo". "Y Francisca no sabía qué hacer […] y yo full pelea con Francesco", rememoró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y él full contigo también", agregó la presentadora, quien reconoció que después de esa pelea "se amaron más" ya que la relación entre ambos se fortaleció. "Sí, yo pienso que cuando hay cariño, cuando hay una relación va a haber muchos argumentos y si eres honesto hay cosas que uno pelea porque es normal", aseveró Goyso. A lo que Francisca, quien tiene cerca de 3 millones de seguidores en Instagram, agregó entre risas: "Y él me dijo después: 'Ya lo puedo llamar mi amigo de verdad porque si pasamos esta...".

