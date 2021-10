"De lejos se ve como vaca". El original outfit de Jomari Goyso en NBL que no dejó indiferente a sus compañeros El carismático juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) se convirtió este domingo en tema de conversación en las redes sociales por el original traje que lució durante la gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Alejandra Espinoza | Credit: Facebook Jomari Goyso; Facebook Alejandra Espinoza Si hay alguien que nunca pasa desapercibido en Nuestra Belleza Latina (Univision) ese es Jomari Goyso. El carismático juez del programa de telerrealidad que conduce Alejandra Espinoza sabe cómo manejar a la perfección el lenguaje que requiere un programa así para ofrecer espectáculo y entretenimiento a la audiencia que los sintoniza cada domingo. El experto en moda y belleza de Univision, que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, también es uno de los más atrevidos en cuanto a looks se refiere. Así lo prueba una semana más el original traje que lució este domingo durante la gala y que no dejó indiferente a nadie, empezando por sus compañeros del programa. "¿Tú sabes lo que yo pensaba que era? Yo pensaba que era vaca, te lo juro. De lejos se ve como [vaca]", comentó de lo más simpática Alejandra Espinoza nada más verlo. Jomari Goyso Jomari Goyso y su polémico outfit | Credit: Instagram Jomari Goyso "Una vaca muy guapa y original. Pues a mí me encantó tu ropa. No todo el mundo puede llevar algo así", comentó más tarde en Instagram la presentadora mexicana. Pero la conductora del show no fue la única que pensó en un inicio que estaba vestido de vaca. La madre de Jomari también se acordó de la hembra del toro al ver su traje. "Hijo a tu padre tampoco le gustó el traje que mostraste para Nuestra Belleza Latina. Dijo también que parece vaca, para que digas que yo no entiendo y soy chapada a la antigua", reza el mensaje que le envío poco antes de iniciar la gala y que Jomari compartió en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy seguro y orgulloso de su outfit, el copresentador del programa Sal y pimienta (Univision) no tardó en defenderse de las críticas recibidas a través de las redes sociales. "Sin querer ofender a nadie (ni a mi madre), prefiero ir 'vestido como una vaca' que ir vestido como todos mis primos en las 'bodas, bautizos, comuniones'. Siéntanse libres en criticarme porque realmente yo compré la tela y fui responsable de la elección. La magia del traje y diseño fue gracias a Calpo (moda dominicana). Gracias por todo su cariño", expresó. Como era de esperar, su outfit generó división de opiniones entre sus seguidores. "Espectacular, me encanta. Fuera de lo común, muy acertado y elegante", "Lo siento, tu madre tenía razón", "Estás bello aunque sea de vaca" o "Me gustó, es diferente", se puede leer entre los cientos de comentarios que invadieron en pocas horas su publicación.

