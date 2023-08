El nuevo y poderoso proyecto de Jomari Goyso fuera de televisión El conductor afronta un reto profesional que le tiene muy ilusionado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso sigue retándose así mismo en lo profesional con proyectos que llenan su corazón y el de los demás. Esta semana el conductor y su compañera de aventuras, Luz García, contaban en Despierta América qué emprenden juntos. Un proyecto muy distinto a todo lo que ha hecho el español hasta ahora que llega de la mano de la comunicadora dominicana, además de gran amiga. ¿De qué se trata esta innovadora propuesta que promete alegrar y cambiar las vidas de muchas personas que lo necesitan? Jomari Goyso Jomari Goyso afronta un nuevo reto profesional | Credit: IG/Despierta América Bajo el nombre de El poder lo tienes tú, Luz, Jomari y la invitada especial, la doctora Sara Guerrero, ofrecerán un conversatorio para mujeres donde compartirán eventos, herramientas e información sumamente poderosa y relevante para su vida. Será el próximo jueves 14 de septiembre, a las 7 de la tarde, en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Una cita imperdible que están cuidando y preparando al milímetro para sus asistentes. La conductora del exitoso show Noche de Luz, acaba de ser galardonada por Mujeres Exitosas de Alto Nivel con un reconocimiento a su labor, siempre inspiradora para las demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Han sido días de grandes satisfacciones y hoy tengo el honor de recibir este reconocimiento de la Ciudad de Miami y Francis X. Suarez, Mayor de la ciudad. De las manos de la Comisionada Sabina Cobo", escribió encantada. Gracias a Mujeres Exitosas de Alto Nivel, quienes honran y reconocen el liderazgo de la mujer actual con la misión de inspirar a otras", agradeció. Junto a su colega Jomari y también exitoso comunicador, siempre del lado de las causas nobles, transmitirán todo ese conocimiento y experiencia de vida a las asistentes de la que se percibe como una de las conferencias más esperadas por y para la mujer.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El nuevo y poderoso proyecto de Jomari Goyso fuera de televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.