Jomari Goyso de nuevo en quirófano: "De aquí ya a brillar y correr" El español deseó un feliz San Valentín a todos y compartió un video desde el hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso ha demostrado que ni siquiera una lesión del calibre de la suya en su pie, te puede paralizar tu vida y tus proyectos. Aún con su muleta y su imposibilidad física en ese aspecto, el conductor español no ha cesado de trabajar, de hacer ejercicio y de cumplir con todos sus compromisos. Entre ellos, el de su empresa de productos LIA. Cada día requerido ha acudido a Despierta América y también ha compartido sus críticas de moda y otros asuntos en redes sociales, sin descuidar en ningún momento sus cuidados. Justo el día de San Valentín daba a conocer que había sido operado recientemente, una vez más, como parte del proceso de curación de su pie. Lejos de mostrar desaliento, Jomari transmitió positividad, buenas vibras y la esperanza de que esto acabe pronto para estar al cien por cien. Jomari Goyso Jomari Goyso se somete a nueva cirugía | Credit: (Photo by David Becker/Getty Images for LARAS) "Si Dios quiere, ¡esta es ya la última cirujía!I ¡De aquí ya a brillar y correr!", escribió junto a las imágenes de su ingreso en el hospital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, todo está en orden. "¡Todo salió bien! ¡Feliz día del amor! Ámense a ustedes mismos que es lo más importante en la vida", deseó. Compañeros y amigos no tardaron en mandarle mensajes de cariño y aliento al ver las imágenes del empresario de nuevo ingresando a quirófano. "Amor, ¿cómo?", le expresó Danna García. " ¡Todo va a estar bien! Hecho está", le escribió Angelique Boyer. Unos amorosos comentarios a los que se sumaron los de sus fans, quienes mostraron interés y le desearon lo mejor. Sin duda, el amor, la mejor medicina.

