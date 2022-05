¿Jomari Goyso no siguió el código de vestimenta en la fiesta de despedida de la boda de Francisca? Los invitados debían ir todos vestidos de blanco, pero el experto en moda y belleza de Univision no siguió a rajatabla el código de vestimenta, según Francisca. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La celebración por la boda religiosa entre Francisca y su pareja Francesco Zampogna no acabó con la mega fiesta que se celebró el pasado viernes 6 de mayo después del enlace matrimonial y en la que tanto los novios como los invitados desgastaron la pista de baile. El sábado, las casi 200 personas que fueron testigos del esperado momento en el que la carismática copresentadora del programa Despierta América (Univision) y el padre de su hijo se juraron amor eterno ante Dios pudieron disfrutar de otra inolvidable fiesta: la de despedida. Si el día anterior, en la fiesta tras la ceremonia eclesiástica, el código de vestimenta había sido de black tie, en esta ocasión se pidió a los invitados que asistieran vestidos de blanco. Pero, para sorpresa de Francisca, no todos siguieron a rajatabla el código de vestimenta. Este fue el caso, por ejemplo, del experto en moda y belleza de Univision Jomari Goyso, quien puso la nota discordante al aparecer con una camisa que tenía manchas azules. "Como siempre Jomari nunca sigue códigos de vestimenta", expresó la presentadora al ver el look de su amigo, quien fue uno de los invitados de honor de su soñada boda. Jomari Goyso Jomari Goyso, look fiesta de despedida | Credit: Facebook Jomari Goyso "Era inspirado en el cielo", le respondió Jomari justificando así el color azul en su camisa. "¿Tú creaste el código o yo?", no tardó en preguntarle Francisca inconforme con su explicación. "Inspirado en el cielo y yo dije hay nubes azules", continuó defendiéndose el también conductor. Jomari Goyso Francisca y su esposo listos para la fiesta de despedida | Credit: Facebook Jomari Goyso "No, en el cielo en la nube es que tú vives que siempre andas perdido", zanjó la conversación la copresentadora de Despierta América. Y agregó: "No, hombre, ¡qué vergüenza!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las personas que siguen a Francisca y a Jomari en las redes sociales saben que este tipo de peleas tan divertidas y surrealistas son constantes en su relación de amistad, por lo que son conscientes de que detrás de escenas como esta hay mucho cariño y hermandad. ¡El salvador de Francisca! Jomari tuvo que poner en práctica sus conocimientos sobre costura minutos antes del inicio de la ceremonia religiosa luego de que Francisca sufriera un contratiempo con su velo. "¿Por qué la novia no salía de su habitación y nos retrasamos? Porque el velo se rompió y como me enseñó mi mamá, que es costurera (aunque mi santo padre se lo prohibía) y como se lo vi a mi abuela que era sastra, saqué mi lado 'sastre' estilo calle y solucionamos cualquier altercado que se interpusiera en el camino de la felicidad de un día mágico", confesó Goyso.

