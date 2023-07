Jomari Goyso muestra espantado cómo lucía su cuerpo inyectado de hormonas: "Qué desastre" El conductor ha publicado una imagen del pasado de su cuerpo sometido a hormonas de crecimiento. Esta ha sido su reflexión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Jomari Goyso dice lo que piensa, sin filtro ni adornos, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Esa ha sido su línea editorial. Sobre todo, últimamente. El conductor, quien acaba de llegar de unas vacaciones con una compañía muy especial, reconoce, sin tapujos, lo que se ha hecho en su físico y lo emplea como lección aprendida de lo que no se debería hacer. Siempre respetando las decisiones libres de los demás. En este caso, el experto en moda y belleza, creador de contenidos en los que muestra los límites insospechados que se han llegado a alcanzar para 'lucir bien', ha compartido una imagen llena de valor y significado. Pertenece a una etapa pasada y superada que tuvo que vivir para hoy estar donde está y pensar como piensa en esta materia. "Mira lo que encontré. La época en que me inyecté hormonas de crecimiento, qué desastre", reaccionó al volver a verla. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Esa no fue la única conclusión a la que llegó al analizar de nuevo esta imagen. "Y lo más difícil es aceptar que como más te aman es cuando más dañas tu cuerpo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari ha dejado todo eso atrás hace mucho tiempo y ha optado y apostado por lo natural. El presentador se cuida, va al gimnasio y abraza su cuerpo más que nunca con la seguridad que dan los años y la experiencia. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/JG También la fe. "Gracias a Dios que tengo a Dios", concluyó. Un momento que tenía que vivir para hoy disfrutarse y quererse más que nunca.

