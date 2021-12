Jomari Goyso muestra el antes y el después de su cuerpo tras inyectarse esteroides en el pasado El experto en moda y belleza de Univision pasó recientemente por el quirófano para removerse dos bultos que le salieron en su cuerpo como consecuencia de los esteroides que se inyectó en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Instagram Jomari Goyso Jomari Goyso desnudó este martes de par en par su corazón a través de su podcast 'Sin rodeo' al revelar que puso en riesgo su vida por una 'decisión estúpida' que tomó en el pasado para lograr tener un cuerpo socialmente aceptado. "Mi propio entrenador me lo consiguió [los esteroides], es una exageración, tú te inyectas y los músculos crecen no te lo imaginas. Y ahí empezó todo, ahí empezó lo que terminé el sábado, hace 10 años", confesó el experto en moda y belleza de la cadena Univision sobre el motivo detrás de su reciente intervención quirúrgica con el objetivo de concienciar a sus seguidores sobre el peligro que acarrea el uso de los esteroides. El copresentador del programa Sal y pimienta (Univision) compartió este miércoles a través de su cuenta de Instagram una imagen en la que muestra cómo lucía su cuerpo antes de comenzar a inyectarse los esteroides y cómo se veía una vez que estos comenzaron a surtir efecto. "El cuerpo que Dios me dio en el lado derecho, que no recibe likes y pasa desapercibido versus el cuerpo que agarra likes y la mayoría encuentra atractivo pero me mata por dentro", escribió el también juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) ante sus más de 2 millones de seguidores. Jomari Goyso Jomari Goyso, el antes y el después de inyectarse los esteroides | Credit: Instagram Jomari Goyso "Esta foto es de hace 6 años, tranquilos, ya pasé esa etapa. Y la otra foto es de antes de comenzar los esteroides", detalló el autor del bestseller 'Desnudo'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari pasó el pasado fin de semana por el quirófano para removerse dos bultos que le salieron en el cuerpo como consecuencia de las inyecciones de esteroides que se puso en el pasado. "Me hacen una biopsia y afortunadamente sale que no es malo, pero me dice el médico que hay que sacarlo, que es mejor sacarlo. Y yo lo dejo pasar y al tiempo noto la bola de la nalga como que no se había ido, entonces ya ahí si que ya dije es hora de quitarse esto, pero de eso han pasado 3 años y medio y ahora pasó y ahora es cuando me quité eso", explicó en su podcast.

