El mensaje de Jomari Goyso que "destrozó" a Francisca en su nueva vida como mamá de Gennaro "Lo que me dijiste me mató y fue en serio". La presentadora dominicana se sinceró recientemente en el podcast de su amigo, el experto en moda y belleza de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Jomari Goyso; Francisca | Credit: Instagram Jomari Goyso; Instagram Francisca A punto de cumplirse 4 meses desde la llegada al mundo de su primogénito, Francisca estuvo este martes como invitada en el podcast de su amigo Jomari Goyso, donde la carismática conductora dominicana se sinceró como nunca sobre cómo el nacimiento de su hijo ha cambiado por completo su vida, incluso su relación de pareja con el italiano Francesco Zampogna. "Creo que obviamente la admiración y el respeto ha crecido más, pero sí la relación en este momento de nuestras vidas teniendo a un pequeñito y los dos siendo papás por primera vez es mucho que hay que entender y digerir, tanto él como yo. Entonces el bebé es como prioridad en todo, por lo menos por ahora […]. La dinámica de la casa está simplemente full enfocada en Gennaro", explicó la copresentadora del programa Despierta América (Univision). Pese a ello, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 contó que hace pocas semanas ambos se atrevieron a darse una escapadita "por el bien" de su relación. "Nos funcionó mucho, fue muy rico viajar con él y sentir como que era su novia otra vez, que me cuidara como siempre lo ha hecho, el tocarse las manitas, el terminar una conversación porque últimamente uno empieza en casa una conversación pero el niño llora y hay que salir, hay que correr, hay que atender al niño y después regresas y ya te tienes que dormir para irte a trabajar mañana, o sea como que todo es muy rápido y esa escapadita sí fue muy buena para nosotros porque te reafirma por qué amas a la persona", aseveró. Francisca Francisca y su esposo Francesco | Credit: Instagram Francisca Francisca, sin embargo, admitió que no pudo dejar de sentir mucho sentimiento de culpabilidad como madre al haber viajado sin su retoño, quien se quedó bajo el cuidado de su abuela. "Me sentí en ese sentido muy mal porque te sientes culpable tal vez de dedicarte un tiempo a ti, de irte y dejar a tu hijo, piensas que cuando regreses no te va a conocer, estupideces como esa… Gennaro siempre va a saber que yo soy su mamá, pero te da miedo […]", se sinceró. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca El sentimiento de culpabilidad de la conductora se acrecentó notablemente con el mensaje que le envió durante su viaje Jomari, quien también estuvo pendiente del bebé en su ausencia. "Lo que me dijiste me mató y fue en serio", reconoció Francisca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero qué fue eso que le dijo el experto en moda y belleza que destrozó a la presentadora? "Lo que pasa es que cuando Francisca estaba fuera su mamá se quedó en la casa con el bebé y yo pasé en algún momento para ver si todo estaba bien. Entonces ese día tu mamá estaba diciendo que [el bebé] tenía reacciones que era que te extrañaba a ti porque, seamos honestos, Gennaro conmigo no llora, entonces ese día un par de veces lo fui a coger y él actuaba raro y tu mamá dice 'no, yo sé, él extraña a su mamá y nada más quiere a su mamá'. Entonces en eso él dice 'mamá' y tu mamá dice 'ves, dice mamá pero yo se lo digo a Francisca y Francisca no me cree'. Entonces yo saqué cámara en mano, como tío que graba […], y el video que te mando dice un poquito 'mamá', pero no dijo el mamá tan claro. Obviamente yo te lo conté y tú me dijiste que eso te había destrozado", explicó el también juez de Nuestra Belleza Latina (Univision). "Claro, Jomari, porque, ¿qué madre se quiere perder que su hijo diga algo como eso? Tú no sabes cómo yo estoy esperando escuchar esas palabras. Si yo me siento, yo lo preparo, yo le repito mil veces 'mamá, mamá' porque yo quiero estar presente en la vida de mi hijo, yo no me quiero perder absolutamente nada'", le respondió Francisca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El mensaje de Jomari Goyso que "destrozó" a Francisca en su nueva vida como mamá de Gennaro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.