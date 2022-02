La historia detrás del look que lució Jomari Goyso en Premio Lo Nuestro "en honor a sus antepasados" "La moda es una herramienta para mostrar tu diferencia e identidad", comentó Jomari. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent Si hay alguien que entiende a la perfección dentro del mundo del entretenimiento lo que es la moda y sabe jugar con ella ese es Jomari Goyso. El experto en belleza de Univision ya acaparó en su día titulares con los originales outfits que lucía cada domingo en su faceta como juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) y este jueves en Premio Lo Nuestro no fue la excepción. Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, el conductor de origen español ya dejaba entrever que el look elegido para el evento prometía no dejar indiferente a nadie. "Preparen sus memes porque mañana voy de plomero con glamour", advertía Jomari junto a una captura de una conversación de WhatsApp que había tenido con su madre en la que esta le comentaba, tras ver en primicia su outfit, que parecía un "carpintero". "Me estás engañando, eso no te vas a poner", le dijo su progenitora. Dicen que el que avisa no es traidor y Jomari cumplió con lo dicho. En honor a sus antepasados, el presentador decidió lucir este jueves a su paso por la alfombra magenta del programa de premios a la música latina de más larga trayectoria un traje enterizo. "En honor a mi padre y a todos los que diariamente se ponen un 'buzo' o 'enterizo' para realizar su trabajo, hoy escogí llevar este look", comenzó explicando. "Yo me he puesto un buzo mil veces en la vida para trabajar en el campo o como fontanero con mi tío Ramón y hoy me lo pongo en una alfombra como experto de moda y belleza que sigue siendo ganadero, agricultor y plomero". Jomari Goyso Jomari Goyso en Premio Lo Nuestro | Credit: Mezcalent "Porque la moda no es una cárcel para sentirte encerrado u oprimido. La moda es una herramienta para expresar quien tú eres, para mostrar tu diferencia e identidad", agregó. Jomari Goyso Jomari Goyso con su caballo | Credit: Instagram Jomari Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari acertó con la elección de su original y elegante look como prueban los numerosos comentarios que no tardó en recibir a través de las redes sociales. "Lo amé, eso es moda", comentó una seguidora. "De eso se trata la moda, de proponer y nada más lindo que proponer tus raíces", escribió otra persona.

