Jomari Goyso se muestra indignado con Shakira: "¡Es su hijo!... Estoy en shock" El colaborador no escondió su opinión en la mesa de debate de Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dice lo que piensa, le pese a quien le pese y aunque sea la mismísima Shakira. Jomari Goyso, que ya expresó su desacuerdo con la canción con Bizarrap, ha vuelto a opinar sobre una nueva reacción de la artista. En la mesa de Sin rollo, de Despierta América, el conductor no se cortó y se mostró en contra de la decisión de la colombiana tras ver unas imágenes desde la puerta de su casa en las que aparecía Gerard Piqué, el día después del cumpleaños de ambos. "Estoy en shock", repitió varias veces. Pero, ¿qué hizo Shak para que el también estilista se sintiera tan decepcionado? El programa de Univision mostró el momento exacto y el tema se convirtió en debate de inmediato. Una conversación en la que no todos estuvieron muy de acuerdo. Jomari Goyso y Shakira Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images La escena tenía lugar en la puerta del hogar de la artista. A él llegó Gerard Piqué para recoger a su hijo mayor, Milan, quien dejó la casa de su madre con un montón de regalitos para su progenitor. El momento fue tan tierno como tenso debido a la cantidad tan grande de fotógrafos, periodistas y personas que grabaron el momento. Una situación de la que su hijo fue testigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Precisamente esa incomodidad para el pequeño es lo que Jomari no entiende que se evite a toda costa. "Una pregunta, ¿existe una entrada en la casa de Shakira en la que (Piqué) pueda entrar con el carro y su hijo no tenga que sufrir esto? Me parece shocking. ¡Es su hijo! ¡Es el hijo que tienen en común!", dijo Jomari tan sorprendido como molesto. Y añadió. "Estoy en shock que no le abra Shakira la puerta al padre de su hijo y que el niño no viera eso", comentó a sus compañeras de mesa, quienes no todas estuvieron de acuerdo. "Me encanta cómo defendéis una causa perdida, ¿os parece bien eso?". El redactor que estaba en la casa de la intérprete informó de que sí hay posibilidades de evitar este acoso mediático a los pequeños. Bien a través del garaje de la cantante, o del de los padres del deportista, que está comunicado con la casa que fue hogar marital.

