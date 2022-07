Este es el imperio que ha creado Jomari Goyso fuera de la televisión con sus negocios Es una de las caras más queridas de la pantalla chica, pero más allá de las cámaras y los focos, el conductor español ha creado su propio emprendimiento que le rinde importantes beneficios, tanto económicos como personales por su alcance y compromiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las personalidades estrella de la televisión hispana actual en los Estados Unidos. Sus opiniones sobre moda y belleza y el mundo del espectáculo forman parte del ADN, en este caso, de Univision desde donde ha conectado con su público desde el minuto uno. Pero más allá de sus intervenciones televisivas en programas de renombre de la cadena como Despierta América, Nuestra Belleza Latina, El gordo y la flaca o Sal y pimienta, Jomari Goyso ha alcanzado el éxito en una parcela alejada de las luces, los brillos y los focos de la pequeña pantalla. Cuando esos mismos focos se apagan y toca volver a casa, Jomari continúa trabajando en lo que es uno de sus grandes proyectos, un negocio con el que no solo está obteniendo ganancias financieras, sino con el que también está cambiando, para bien, la vida de muchas personas. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Se trata de Lia by Jomari Goyso, su propia línea de belleza, cosmética y cuidado personal de la que acaba de hacer un importante anuncio. Y es que lo que arrancó como un proyecto nuevo para él, se ha convertido en su hogar y uno de sus grandes orgullos. Una empresa que ha sido imparable desde el día uno y que hoy en día es paradigma en muchos sentidos. Su consolidación es un hecho y así lo acaba de celebrar en sus redes sociales. "¡¡2 años y más de 100 mil productos vendidos!! Gracias por ser parte de la familia Lia y hacer este sueño una realidad", compartió. Una marca que ha enraizado y vino para quedarse por la calidad de sus productos, los cuales son supervisados milímetro a milímetro por Jomari con el fin de que cumplan con las expectativas de sus clientes. Entre ellos, compañeras y amigas como Danna García, Francisca, Dayanara Torres o Jacky Bracamontes, quienes se han mostrado encantadas con los resultados de los mismos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Lia, Jomari ha logrado convertirse en uno de los influencers de mayor alcance, sobre todo en el último año. Su perfil de Instagram, en el que cuenta con casi dos millones y medio de seguidores, es un espacio no solo de trabajo, sino también de alegría, de humor y de historias personales a veces no tan bonitas en las que abre su corazón. Sus reels y publicaciones son ya visita obligada por la cantidad de historias que comparte con los usuarios. Aunque él siempre bromea con el tema de "monetizar" sus videos con sus amigas famosas, lo cierto es que las visualizaciones se han disparado. Gracias a este rincón, Jomari también obtiene un interesante beneficio que se suma al resto de sus trabajos. Pero que nadie crea que es publicar una historia y ya está. El empresario español mantiene alimentado su feed con videos, temáticas y publicaciones que requieren de tiempo, organización y esfuerzo a la hora de hacerlos. De ahí su éxito y su atractivo. Se podría decir que Jomari ha cumplido con creces mucho de sus sueños, ilusiones cumplidas que no guarda para sí mismo, sino que comparte con los demás, especialmente con lo más importante que tiene en su vida: su familia. Ellos son su motor y su mayor éxito.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este es el imperio que ha creado Jomari Goyso fuera de la televisión con sus negocios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.