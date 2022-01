¡Jomari Goyso hace realidad uno de los grandes sueños de su vida! "Llegó el día" Con profunda emoción y como todo un regalo de los Reyes Magos, el español compartió su más reciente e inesperada aventura totalmente ajena al mundo de la moda y la belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recién aterrizado de su natal España donde ha pasado unos días maravillosos junto a los suyos, Jomari Goyso ya está de regreso en Miami con un montón de cosas por hacer y compartir con sus seguidores. El pasado día de los Reyes Magos, el presentador español mostraba algo que tocaba especialmente el corazoncito de todos. Un sueño cumplido que compartió con la emoción de un niño. Lo hizo de la mano de una de sus mejores amigas, casi familia, la artista Ana Bárbara. El momento fue sumamente especial y dio a conocer al público una faceta de Jomari lejos de la moda y la belleza. "Entre bromas y retos quiso hacerme realidad el sueño de cantar junto a ella ¡y esta vez me toco a mí! Escogimos este tema de Chayanne que yo amo y le dimos un toque México/aflamencado que no sé si les gustó, pero que yo disfruté con mucho cariño", expresó. A través de El palomazo bárbaro, la sección de Bárbara en sus plataformas digitales donde canta con otros artistas, la pareja de amigos se dejó el corazón y la piel en esta original interpretación del clásico "Lo dejaría todo". VC5A1794081518_JOMARIGOYSO Credit: Mezcalent El video fue de lo más aplaudido por sus fans que no dudaron en regalarle palabras de cariño y afecto ante esta bonita interpretación. "¡Las cosas que se hacen en familia tienen una magia que nadie puede replicar!", dijo él feliz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El experto en moda y belleza acaba de llegar de su amada tierra donde ha pasado dos semanas junto a sus seres queridos. Desde ese tesoro que es La Rioja en España, Jomari publicó recetas, bailes, paseos a caballo y hasta una entrevista con su adorable mamá, a quien ya todos aman. Después de todos estos días deleitando a sus más de 2 millones de seguidores con ese fantástico contenido casero y familiar, ya está de vuelta para seguir cambiando de look a las celebridades y hacer reír a todos con sus ocurrentes ideas. ¡Bienvenido!

