Jomari Goyso hace públicos algunos de los crueles mensajes que recibe: "Me desean la muerte" El conductor dio a conocer algunos de los fuertes escritos de los que es víctima en las redes y que no está dispuesto a permitir. "La realidad de la sociedad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Supera los más de 2 millones de seguidores en Instagram y sus videos son de los más vistos en las redes. Pero eso, tal y como apunta Jomari Goyso, no significa que todo sea tan bonito como parece. Precisamente a través de sus historias de IG es que el estilista español ha querido mostrar al mundo los crueles mensajes que puede llegar a recibir. Algunos incluso deseándole la muerte. "La realidad de la sociedad, me sigue pero me desea la muerte", arranca en su mensaje haciendo referencia a la gran incongruencia que se vive en estas plataformas disque sociables. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: UNIVISION Si bien su contenido es todo un éxito en cuanto a visualizaciones y Me Gusta, detrás de todo eso hay otro mucho, el que no se ve, que puede llegar a ser muy dañino. Mientras algunos lo hacen públicamente detrás de un perfil desconocido, otros lo hacen con mensajes personales como este que Jomari ha denunciado y dado a conocer. "Cree en Dios, pero actúa como el demonio. Ya está bloqueada. Hipócritas", escribió el colaborador de Despierta América ante un mensaje privado en el que desean que su madre le hubiese "abortado". Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/Jomari Goyso Afortunadamente son muchos los que, por el contrario, le mandan mensajes llenos de amor, cariño, respeto y admiración por su trabajo y desempeño profesional. También en lo personal. Hablando de algo más bonito y positivo, en estos días el experto en moda y belleza felicitaba a su mamá, su gran amor, con un video y unas palabras que emocionaron hasta las lágrimas a una gran parte de sus seguidores. El video superó las más de 200 mil visualizaciones debido a su sensible y amoroso contenido. Una auténtica declaración de amor a su progenitora a quienes muchos de sus fans ya quieren y consideran de la familia. Sus recetas, su emotiva historia, sus comentarios, los consejos a su hijo y esos videos tan cómicos a la vez que entrañables entre ambos han tocado los corazones de una gran mayoría. "Gracias por tantos mensajes de cariño a mi madre. Les quiero", escribió Jomari agradecido, al igual que su mami, quien quedó encantada con el aluvión de felicitaciones y deseos bonitos por su cumpleaños. Al final del día, los buenos son muchos más.

