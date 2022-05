Jomari Goyso hace frente a las críticas por no seguir el código de vestimenta en la fiesta de despedida de la boda de Francisca Consciente del revuelo generado, el experto en moda y belleza de Univision reaccionó a la controversia con su particular personalidad este martes en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca no fue la única celebridad que acaparó titulares durante la celebración de su espectacular boda religiosa. Su gran amigo, Jomari Goyso, también dio mucho de qué hablar en las redes sociales y algunos medios de comunicación por saltarse el código de vestimenta que debían seguir los invitados en la fiesta de despedida que ofrecieron el pasado sábado 7 de mayo los recién casados en República Dominicana. A diferencia del resto de invitados –incluidos los novios–, que asistieron vestidos completamente de blanco, el experto en moda y belleza de Univision lució una camisa que tenía manchas azules. Un detalle que, como era de esperarse, no pasó desapercibido y por el que recibió un sinfín de críticas ya que varias personas lo acusaron de querer robarse el protagonismo. Consciente del revuelo generado, Jomari salió en su defensa este martes por medio de las redes sociales, donde solo en Instagram supera los 2 millones de seguidores. "Francisca lo sabía perfectamente. Yo realmente todo lo que hago en una boda yo le pregunto a la novia porque yo no quiero robarme ningún momento. Si yo me quiero robar un momento salgo en calzoncillos aquí", dejó claro el también presentador de origen español. Con su particular personalidad, Jomari aclaró que en ningún momento rompió el código de vestimenta ya que, según explicó, no se especificaba que la ropa tenía que ser solo blanca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El tercer día de la boda de Francisca la etiqueta era de 'blanco'. Los titulares decían: 'Jomari no siguió el código de vestimenta'. ¿De qué color yo iba? De blanco. Gracias. En el código de vestimenta ponía ¿solo de blanco? No. Por eso yo me vestí de blanco con Azul. Gracias. Que los demás lo interpretaran diferente no es mi problema", se justificó en Instagram.

