Jomari Goyso se atreve con el sensual baile del Anitta Challenge, ¿qué dirá su mamá? El conductor español Jomari Goyso demostró su destreza en el baile con ¡tremendo movimiento de cadera! en pleno set de Despierta América. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Anitta ha revolucionado las redes con un atrevido baile, que no deja nada a la imaginación. Su sensual movimiento de cadera se ha convertido en todo un reto para sus seguidores, que pretenden imitar su destreza en el baile. Tanto es el furor – y la crítica - del llamado Anitta Challenge con la canción "Envolver", que el conductor Jomari Goyso y su compañero Carlos Calderón se atrevieron a acometer el reto. El español y el mexicano se tiraron al piso para imitar a la intérprete brasileña, en plena transmisión en vivo de Despierta América (Univision) . ¿Cuál fue la petición de Jomari? ¡Que su mamá no estuviera viendo el programa! "¡Qué vergüenza!", exclamó Jomari. "Espero que mi madre esté echándole a las gallinas hoy". Con un poco de pena aparente, el conductor se lanzó al piso pecho abajo y trasero arriba, para imitar a la cantante. El programa compartió el segmento en sus redes sociales con un mensaje dirigido a la progenitora del atrevido conductor. "Este mensaje va para la mamá de @jomarigoyso ¡Su hijo hizo el @anitta Challenge! No lo desherede", dice bajo el vídeo en Instagram. La reacción de la progenitora aún está por verse, lo cierto es que las seguidoras no tardaron en reaccionar al "talento" escondido del conductor. "Wow, Jomari se mueve"; "@jomarigoyso tiene un swing sabroso", comentaron. Los mensajes también fueron dirigidos a la madre de Jomari, con las seguidoras preocupadas por su reacción. "Ahora tu madre se va a desmayar, pobre", escribió una seguidora junto a varios emojis sonriendo. "Se va a morir mi suegra", expresó otra. Horas más tarde, el conductor recibió la esperada reacción de su mamá. "Hijo ya me mostraron el vídeo. Yo les dije que tus jefes te obligan hacer eso. ¿Verdad?", preguntó la señora en un mensaje de texto que el conductor divulgó en sus redes sociales. Por supuesto que Jomari respondió afirmativamente. "Obvio, yo siempre sigo ¡instrucciones de mis jefes!", escribió junto a la captura de pantalla. ¿Será?

