Jomari Goyso no se corta y hace análisis sobre la imagen del nuevo video de Shakira El conductor hizo un detallado estudio del clip sin dejarse nada. Aplaudió lo que consideró bueno y fue crítico con lo que tuvo que serlo. "No tengo nada en contra de Shakira ni Ozuna". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los casi dos millones y medio de seguidores de Jomari Goyso en Instagram, lo estaban esperando. El experto en moda y belleza no tardó mucho en compartir su impresión, desde el punto de vista de la imagen, del video más comentado del momento: "Monotonía", de Shakira. Directo, como suele ser siempre, el español no omitió lo que le pareció el clip. Y dejó claro que sus comentarios eran referidos, exclusivamente, a lo que se ve, no a lo que se escucha. "Las lágrimas mandan un mensaje de dolor", empieza comentando el conductor de 41 años. "Sus ojos lloran, pero su cara no se mueve. Puede ser intencionado o una artista que no quiere verse mal, quiere verse espectacular físicamente". Jomari Goyso y Shakira Credit: Rodrigo Varela/Getty Images; Cindy Ord/NBCUniversal/NBCU Photo Bank via Getty Images Su interpretación del corazón en el sueño vapuleado por todos los que pasan se refiere, según Jomari, a todos los que le hacen daño, no solamente Piqué, también la prensa y compañía. "Ese corazón va a la calle y lo pisotea la gente de fuera", añade en su análisis. "¿Qué significa eso? Que la prensa está jugando con su corazón, sus sentimientos, le están haciendo daño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según el también empresario, aunque el video quiere transmitir sufrimiento, no se puede negar que Shakira se ve estupenda, guapa e ideal, a pesar de sus lágrimas, la sangre en sus manos y las ropas poco glamurosas. "En todo momento ella, físicamente, se ve bien, puede ser que está sufriendo, pero no se deja destruir, que es empoderamiento para la mujer, o que es vanidosa y no quiere verse mal, si escuchas la música y no ves la imagen, básicamente está un poco contradictorio", continuó. La sensación de toda la imagen mostrada en este video para Jomari, es de victimización, "la asesinan, por Dios, la asesinan", justifica. En todo momento, el presentador separó lo personal y la letra del tema con la imagen del video clip. Quiso aclarar que su opinión no tiene nada que ver con el cariño que pueda tener por ambos cantantes, solo es una reflexión personal de lo que sintió y vio al analizar el video. "No tengo nada en contra de Shakira ni Ozuna, es un análisis de la imagen, que es lo que he hecho toda mi vida", concluyó con todo el respeto a los artistas. Su publicación coincidió con lo que piensan la gran mayoría de sus seguidores, quienes quedaron encantados con su video.

