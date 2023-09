"La gente me destruyó": Jomari Goyso habló sobre el criticado video que borró recientemente de sus redes El experto en moda y belleza de Univision compartió días atrás desde su España natal un video suyo que generó mucha polémica en las redes sociales. Este jueves, de vuelta en Despierta América, habló al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Jomari Goyso regresó este jueves a Despierta América (Univision) después de haber pasado unos días en su España natal disfrutando de las fiestas de su pueblo en compañía de su familia. Desde su país de origen, el experto en moda y belleza de Univision compartió días atrás por medio de su perfil de Instagram un video que fue muy criticado por sus seguidores. En la grabación, el también empresario aparecía corriendo en plena calle delante de una vaquilla, una costumbre muy tradicional en las fiestas de numerosos pueblos de España que no es vista, sin embargo, con buenos ojos por todo el mundo ya que hay quienes lo tildan de "maltrato animal" argumentando que "se acosa a los toros, estresándoles hasta el punto de provocarles infartos". Jomari Goyso Jomari Goyso en Despierta América | Credit: Despierta América "La gente me destruyó en las redes sociales", reconoció Jomari ayer en el show matutino. "Para que entendamos, en España hay una cosa que se llaman los encierros, como en Pamplona los sanfermines, que sueltan las vacas por la calle. Esa es una tradición española que existe en cada pueblo. Es lo más típico del mundo", explicó. Jomari Goyso Jomari Goyso en un evento en abril de 2023 | Credit: Mezcalent Aunque dijo entender "perfectamente" las críticas, Jomari comentó también que le "parece una hipocresía" porque "el que critica al que pasa por la vaca" tiene a "un perro atadito en casa" y "también un perro es libre" o "si comes carne y te preocupas cómo matan al animal…". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una cosa muy general como para criticar a una persona que está en una plaza", señaló. "Es típico español, me han pillado varias veces, mi familia sufre también por eso". Jomari Goyso Jomari Goyso en Despierta América | Credit: Despierta América Fueron tantas las críticas que recibió que Jomari terminó por eliminar el video.

