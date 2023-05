Jomari Goyso habla del escándalo de Aracely Arámbula llamando "Rey cucaracho" a Luis Miguel Un video de Aracely Arámbula refiriéndose a su ex Luis Miguel como "Rey cucaracho" ha dado mucho de qué hablar. Mira lo que dijo Jomari Goyso sobre este candente tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un teatro abarrotado en México, donde estaba viendo una conferencia de Jorge Lozano, Aracely Arámbula mandó un potente mensaje a las mujeres presentes: "Mamacitas, si yo salí del Rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho". El conferencista se refiere a un "cucaracho" como una persona tóxica y muchos en el teatro comenzaron a aplaudir al escuchar las palabras de Arámbula, asumiendo que se refería a su famoso ex, el cantante mexicano Luis Miguel, padre de sus dos hijos. En un panel de 'Sin rollo' en Despierta América (Univision) Jomari Goyso debatió con otros famosos si hizo bien Arámbula en referirse así a su ex. "Esa es su experiencia", opinó la periodista puertorriqueña Astrid Rivera. "¿Estuvo bien también cuando Shakira sacó una canción en la que ataca al padre de sus hijos?", preguntó Goyso. "¿Si fuera al revés, si fuera un hombre diciéndole eso a una mujer?", añadió el presentador español. "Luis Miguel, sea lo que sea, nunca ha hablado de nadie, nunca ha dicho una palabra mala de nadie", reconoció Goyso. "Pero sacó una serie", dijo Rivera. "En la serie realmente de Aracely no habló", afirmó Goyso. Aracely Arambula Credit: Taylor Hill/FilmMagic "Si tú conoces al amor de tu vida y está todo perfecto y un día te engaña y es un sinverguenza, entiendo el dolor", dijo Goyso. "Pero sí tu conoces a Luis Miguel, o a este tipo de hombres que siempre han tenido un récord horrible y quieres estar con ellos y después pasa eso, ¿tú tienes derecho a decir 'fue un cucaracho' si ya sabías que era medio cucaracho antes?", preguntó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari Goyso Credit: Gabe Ginsberg/FilmMagic "No importa como la persona haya sido antes, si tú quieres cuestionarlo tú estás en todo tu derecho, especialmente si tuviste una relación con la persona", opinó Rivera. Por otra parte, el actor Luciano D'Alessandro opinó sobre la declaración de Arámbula. "Sí fue un chiste chévere, pero lo puedes hacer en comentario con tus amigas". El actor añadió: "Este tipo de comentarios, muy chistoso y todo lo que tú quieras, con una cámara en frente, no se hace".

