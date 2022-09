Que sean casi como hermanos no significa que Francisca y Jomari Goyso no tengan diferencias. Todo lo contrario. La copresentadora de Despierta América y el experto en moda y belleza de Univision no siempre comparten la misma opinión sobre los diferentes temas que surgen en el día a día. Basta con ver la discusión que ambos protagonizaron este martes a raíz de la respuesta pública que dio Francisca a una seguidora que la llamó fea para darse cuenta de ello.

"Francisca acaba de subir un video en su Instagram en el que una persona le pregunta 'por qué eres tan fea', una cosa que me parece horrible. Pero yo soy de los que no le doy fuerza a nada que vaya en contra de quien yo soy como ser humano. Yo no soy de esas personas que le da luz a algo negativo, entonces Francisca y yo no coincidimos en eso", comenzó explicando Goyso en una transmisión en vivo que llevó a cabo en compañía de la periodista Astrid Rivera a través de su página de Facebook desde las instalaciones de Univision y a la que terminó uniéndose Francisca.

La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 tenía muy claro el propósito con el que lo había hecho y trató de explicárselo a su amigo, pero por más que lo intentó no logró convencerlo.

"Una de las cosas que yo trato de hacer siempre en mis redes sociales es a través de mis acciones, de mis fotos, dejar un mensaje positivo. Es lo que yo hago y es como la gente lo percibe y yo estoy muy feliz por eso porque creo que el propósito se cumple. Ahora bien, yo cuando subo ese mensaje que yo subí no es para darle fuerza a nada, no es porque me afecte en absoluto lo que esa persona ha dicho de mí porque llevamos 7 años en lo mismo, diciéndome lo mismo y ya a mí no me importa", aseveró la conductora, "lo subí porque hay mucha gente que a mí me sigue que se siente fea, hay mucha gente que alguien le hace un comentario como ese y se derrumba y le amarga la vida o los aleja de sus sueños porque yo también he estado de ese lado y cuando uno ve a una persona como yo diciéndole que me vale y me resbala lo que otro me dice porque yo entiendo y aprecio todas las bendiciones y sé perfecto mi propósito en la vida y como Dios me ha hecho, por eso lo pongo para seguir con mi propósito de seguir siendo luz para que si alguien te diga a ti algo negativo sobre ti mismo tú siempre entiendas que tiene que ver con la realidad de esa persona, con su miseria, que habla de lo que abunda en su corazón, que no tiene que ver absolutamente nada conmigo. Y por eso es que puse el mensaje, no para llenar mis redes de cosas negativas, no para que tengan penita de mí porque a mí que me digan fea me vale porque, primero, no me considero fea y, segundo, si Dios me hubiera hecho un chin más bonita yo estuviera gobernando".

Francisca Jomari Goyso y Francisca discuten | Credit: Facebook Jomari Goyso

Pero el también conductor de Univision estaba lejos de comulgar con su argumento.

Jomari: Le entiendo su punto, la respeto, es una de mis mejores amigas, es como mi hermana, [pero] no me va a cambiar mi forma de pensar. Para mí puedes ayudar de muchas maneras, pero nunca yo dándole luz a algo que es oscuridad. Si pienso que la gente insulta a la gente yo veo cómo ayudo a que la gente no se conecte al insulto y se conecte a algo.

Francisca: Pues es lo que ha pasado, no sé si tú has visto el mensaje, no sé si has visto lo que yo respondí…

J: Sí, sí lo he visto.

F: O si tú solamente leíste lo que me escribió la persona. Yo no estoy dándole luz a la oscuridad, yo estoy precisamente continuando con la luz. Yo le estoy diciendo a esa persona de la abundancia del corazón habla la boca y no me importa porque Dios me ha bendecido tanto que no me importa, pero yo es para que la gente entienda que no se puede enganchar…

J: Cuando pueda hablar me avisas. Tony Dandrades cuando pueda hablar me avisas.

F: Deja de estar comparando a uno con otras personas, eso es mucha mala educación de tu parte. Si te lo hiciera a ti te molestara de verdad. Basta, relájate porque tú tienes la facilidad de cuando estás perdiendo en un tema te pones así y empiezas a tirar patadas de ahogado.

J: ¿Ya has terminado? Después de todo lo que ha dicho, muy lindo, a mí me toca mucho el corazón cuando habla alguien que quiero tanto y la escucho con mucho cariño porque la quiero muchísimo, así de simple, y su hijo es mi sobrino, pero tú publicando algo que es negativo le das luz a una negativa…

F: Eso no es cierto.

J: ¿Por qué hablan?

F: Porque estás equivocado.

J: Pero es mi forma de pensar.

F: Tienes que tener mucho cuidado porque tú das tus opiniones bastante.

J: O sea ahora ya no puedo opinar lo que pienso, ahora tengo que ser como circo.

F: Sí puedes opinar, pero los que tenemos la oportunidad de tener una voz uno no puede ignorar, uno tiene que hablar y uno tiene que decir las cosas como son y tú das mucho tu opinión de cosas, entonces no está correcto lo que estás diciendo.

J: Pero déjame hacerme una pregunta, entonces debo de dar la opinión de otros o lo que piensan otros o lo que piensa mi caballo…

Astrid Rivera: Lo que ella está diciendo es que no siempre todo tiene que ser de paralelo, hay cosas que pueden coexistir y que tú puedes dar la opinión tuya sin burlarte de la de ella.

J: A ver un hombre que ha pasado por bullying, un hombre que se ha intentado quitar la vida por el bullying… entonces me he dado cuenta que en mi cabeza es mucho más fácil conectarme a la negatividad y responder a la negatividad y el reto más grande es conectarse a la positividad y eso es un proceso de por vida, entonces cuando sigues conectándote a lo negativo aunque sea para ayudar a otros sigues estando en ese margen de la negatividad.

F: Pero es que lamentablemente tienes que agarrar los ejemplos negativos para dar tus mensajes de luz. Eso es lo que hace todo el mundo.

J: Pero yo no soy todo el mundo.

F: Si alguien a ti te escribe 'ay Jomari por qué no te matas…'.

J: Francisca todos los días me escriben cosas que te las puedes imaginar, pero yo no les puedo dar luz, los bloqueo y continúo porque no les puedo dar luz porque para mí no funciona. Entonces la gente que como yo ha sufrido de bullying siento que les muestro como yo lo hago y si les funciona bien y si no les funciona no. Yo no puedo ser ejemplo para otros.