Close

¡Así es la espectacular finca familiar en España donde Jomari Goyso pasa sus vacaciones navideñas! El talentoso conductor ha compartido orgulloso cómo es el hogar donde creció en La Rioja, sus caballos, su bella familia ¡y hasta cómo hacen el aceite de oliva! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que a mediados de diciembre Jomari Goyso llegara a su tierra, el experto en moda ha deleitado a sus seguidores con una buena colección de imágenes y videos, a cada cuál más entrañable. Después de un año sin abrazar a los suyos, por fin lo hacía y con más ganas que nunca. Desde la finca familiar en ese rinconcito español de La Rioja, el conductor ha dado a conocer cómo es la casa que le vio crecer, sus seres más queridos, sus animales y esos campos llenos de olivos por los que tanto correteó de niño. Una auténtica belleza que nada tiene que envidiar a las playas de Miami, ciudad que le ha acogido con los brazos abiertos y donde vive desde hace años. Pero ni la distancia ni el glamour de las alfombras rojas que le ha tocado comentar superan la hermosura de esta vida en el campo que con tanto orgullo presume. Además de presentar a sus padres, unos seres entrañables y de lo más trabajadores, y a sus preciosos sobrinos, también compartió quién es otro de sus grandes amores. Se trata de Campesino, su elegante e impetuoso caballo con el que recorre esos campos de España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Termino el 20/20 enamorado! ¡Se llama Campesino! ¡Fue amor a primera vista!", escribió junto a estas imágenes que parecen sacadas de una película. ¡Imposible no enamorarse! Además de llevar a sus seguidores por sus paseos mañaneros, también les enseñó los platos típicos de la tierra, esas recetas exquisitas de la mamá que tanto echa de menos en la distancia y que está devorando estos días. Con estas imágenes tan llenas de amor y unión familiar es más fácil entender por qué Jomari es como es. Una persona cercana, querida por todos y, sobre todo, amante de la vida que no se olvida de sus raíces. ¡Gracias por compartir estos momentos tan únicos y especiales compañero!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Así es la espectacular finca familiar en España donde Jomari Goyso pasa sus vacaciones navideñas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.