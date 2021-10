Jomari Goyso expresa su entusiasmo por el look que lució Adamari López este domingo en Así se baila El juez de Nuestra Belleza Latina (Univision) no pudo resistirse a comentar este domingo el espectacular look que lució la conductora en la competencia de baile de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López y Jomari Goyso Adamari López; Jomari Goyso | Credit: Instagram Adamari López; Instagram Jomari Goyso Adamari López es uno de los talentos de Telemundo más mediáticos y queridos por el público. Con 6 millones de seguidores en Instagram y otros 7 en Facebook, la conductora y actriz de origen puertorriqueño se ha convertido en la auténtica protagonista de Así se baila, la competencia de baile que la cadena hispana transmite los domingos en horario estelar. La copresentadora del programa matutino hoy Día (Telemundo) lleva 7 galas consecutivas causando sensación con los diferentes looks que ha lucido como jueza del programa. Y este domingo no fue la excepción. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor volvió a sorprender al público con un nuevo y espectacular outfit que generó, como cada semana, un sinfín de comentarios en las redes sociales. "¿Cuántos kilates me dan? ¡No olviden que todos valemos oro!", escribió la expareja del bailarín español Toni Costa junto a una grabación en la que presume su nuevo outfit. Para sorpresa de muchos, en esta ocasión su look contó con la aprobación del experto en moda y belleza de Univision Jomari Goyso, quien por primera vez se animó a comentar a través de las redes sociales uno de los outfits que lució Adamari en la competencia de baile. A pesar de ser rivales cada domingo en el prime time dominical de la televisión hispana, el carismático juez de Nuestra Belleza Latina no pudo resistirse a aplaudir su outfit. "Ese traje y ese look wow, bella", comentó el presentador de Sal y pimienta (Univision), quien este domingo no dejó indiferente a nadie con el original traje que lució en NBL. Adamari López Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero Jomari no fue el único que valoró este domingo positivamente su look. La presentadora, quien recientemente mostró en su página de Facebook las remodelaciones que hizo en su casa, recibió una lluvia de piropos por parte de sus seguidores. "Te ves superhermosa, ese traje dorado te queda muy lindo", o "¡Qué preciosa te ves! Me encanta ese color del traje", se puede leer entre los miles de comentarios que recibió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso expresa su entusiasmo por el look que lució Adamari López este domingo en Así se baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.