Sí, yo siempre me he considerado exitoso. Pero yo no me considero exitoso por lo que he conseguido en mi trabajo o por las cosas que tengo. Yo me considero exitoso porque estoy tranquilo con quien soy, o sea me gusta quien soy y por eso me considero exitoso, nada que ver con lo que tenga o no tenga materialmente, absolutamente nada que ver.

Luego cambié ese pensamiento porque realmente lo que quería decir es que cuando dormía en la calle yo me sentía igual de exitoso que la semana siguiente que estaba durmiendo ya en mi propio apartamento. Yo en ningún momento me sentía menos por haberme quedado sin casa. Yo me quedo sin casa realmente porque me intentan hacer algo y yo me voy de la casa, o sea me intentan hacer algo y yo aquí ni muerto [me quedo], yo me voy a la calle, a mí no me importa, pero yo no me voy a dejar, entonces en mi cabeza yo estoy en control de mi vida y soy exitoso. Yo duermo en la calle 2 días, pero yo me siento exitoso. Eso no me definió. Que yo estuviera sin casa no me definió para nada y eso creo que es una lección importante que he aprendido en la vida para todo, que no es tanto lo que tengas o la situación sino como tú lo sientes, como tú dejas que te afecte esa realidad porque me podría haber megadeprimido y haber dicho: 'Estoy en la calle, qué horror, ya fracasé'. Y no, yo me sentía exitoso, me sentía controlando mi mundo, controlando mi realidad y eso es lo que quería explicar y es un poquito la anécdota de todo el podcast de qué es el éxito. Si el éxito lo defines por las cosas materiales la cosa está complicada porque muchas veces te vas a sentir fracasado.