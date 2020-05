Jomari Goyso en la búsqueda de su primer hijo: "El proceso es medio largo y sufrido, pero ahí vamos" El conductor de Univision reveló en una reciente transmisión en vivo en Instagram que está intentando convertirse en padre soltero. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pesar de que siempre ha sido muy discreto con todo lo que tiene que ver con su vida privada, Jomari Goyso nunca ha ocultado su deseo de poder convertirse algún día en padre. "Siempre he tenido instinto con los niños. Conecto con los niños, amo los niños y siempre he tenido instinto de ser padre", compartía en 2015 en una entrevista con People en Español. Lo que no sabíamos hasta ahora es que el carismático conductor de la cadena Univision se encuentra desde hace un tiempo viendo cómo cumplir ese anhelado sueño. Así lo reveló el experto en moda en una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de Instagram junto a su amiga Jacky Bracamontes, donde el también presentador de Sal y pimienta (Univision) confesó que está siendo un proceso ‘largo’ y ‘sufrido’. "La cosa está complicada", se sinceró Jomari, quien busca ser papá soltero. Image zoom Jomari Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que pasa es que el mundo de la adopción y el mundo de tener hijos cuando eres alguien soltero se complica muchísimo porque obviamente hay muchos procesos y no es tanto que no se pueda legalmente, porque sí que se puede, pero si tú lo quieres tener tipo tú solo pagando con un vientre de alquiler es muy caro", explicó Goyso. https://www.instagram.com/tv/CAOlPEqnrOi/?igshid=vspa42ola6yj "Y si tú quieres hacerlo a través de una agencia básicamente cuando alguien va a dar un niño en adopción esa persona tiene el derecho de escoger quién quiere que tenga a su hijo y estamos claros que si tú vas a dar un niño en adopción y te dicen sabes qué hay un hombre soltero que quiere ser padre o hay una matrimonio que quiere ser padre obviamente escoges al matrimonio, entonces el proceso es medio largo y sufrido, pero ahí vamos", reconoció. El presentador, que tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, dejó claro que piensa seguir intentándolo pero será Dios quien tenga la última palabra. "Yo intento las cosas y cuando Dios quiera que pase va a pasar", aseveró.

