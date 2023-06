Jomari Goyso disfruta de sus vacaciones ¡en la mejor compañía! El experto en moda y belleza de Univision eligió un exclusivo y lujoso resort ubicado en República Dominicana para desconectar por unos días de la rutina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent; Instagram Jomari Goyso 2023 está siendo un año muy fructífero y ajetreado para Jomari Goyso en el terreno profesional. Entre su trabajo en la televisión, su faceta como empresario con su propia línea de belleza, cosmética y cuidado personal y su activa presencia en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores, el experto en moda y belleza ha estado muy ocupado en los últimos meses. Pero no todo puede ser trabajo. También es importante tomarse un descanso de vez en cuando para desconectar de la rutina y recargar pilas, y Jomari lo sabe muy bien. Con la llegada del buen tiempo y el periodo estival, el conductor español ha puesto rumbo a República Dominicana para disfrutar de unas merecidas vacaciones en un paradisiaco lugar que se ha convertido ya en un segundo hogar para él debido a la frecuencia con la que lo visita. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Hablamos de Casa de Campo, un exclusivo y lujoso resort ubicado en La Romana, República Dominicana, que cuenta con impresionantes villas y playas de ensueño. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Instagram Jomari Goyso Jomari no viajó solo. El presentador está compartiendo estos días de descanso y diversión con sus padres, su hermana y sus sobrinos, quienes residen en España. Jomari Goyso Jomari Goyso y sus sobrinos | Credit: Instagram Jomari Goyso Jomari Goyso Jomari Goyso y su sobrino | Credit: Instagram Jomari Goyso Pero la compañía no acaba aquí. A estas vacaciones también se han unido varias amigas de Jomari, entre ellas la copresentadora de Primer impacto, Pamela Silva, y la actriz colombiana Danna García, quienes viajaron al lugar en compañía de sus respectivos hijos. Danna García Danna García y su hijo también están en Casa de Campo | Credit: Instagram Jomari Goyso Pamela Silva Pamela Silva también está en Casa de Campo | Credit: Instagram Jomari Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre activo en las redes sociales, el experto en moda y belleza compartió este jueves las primeras imágenes de las que prometen ser unas vacaciones inolvidables. "Ya estamos de vacaciones", escribió junto a la grabación.

