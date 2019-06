Jomari Goyso abandona Despierta América en plena transmisión en vivo tras discutir acaloradamente con Ana Patricia

Jomari y Ana Patricia protagonizaron este lunes una acalorada discusión en Despierta América mientras comentaban la gala del pasado domingo de Mira quién baila que terminó con el reportero abandonando el set del programa en plena transmisión en vivo. Todo comenzó cuando el también estilista de las estrellas hizo un comentario sobre la coreografía que ejecutó la presentadora mexicana en el reality de baile de Univision que no sentó nada bien a la que fuera ganadora de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina. Lo que sucedió luego fue una serie de reproches que fueron subiendo de tono conforme avanzaba la conversación.

Pocas horas después, arrepentido de la actitud que tuvo durante Despierta América, Jomari acudió a las redes sociales para pedir perdón al público y a sus compañeros.

“Quiero pedir disculpas a la audiencia de Despierta América y a mis compañeros porque siempre la he sentido mi casa. Como dije no quise ofender a nadie. Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar de ese sentimiento. Siento que les fallé a ustedes, el público que tanto me ha dado. Les pido la disculpa más grande. A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo”, expresó en Instagram el reportero español.

Ana Patricia, por su parte, también se desahogó en las redes sociales luego de su acalorada discusión con Jomari.

“Desde que estoy en televisión he tenido que aprender a lidiar con las críticas y los insultos porque sé que son parte de la vida y profesión. También he aprendido a defenderme y a no quedarme callada cuando considero que algo no es justo y como ser humano que soy sé que puedo cometer errores y tal cual como en mi baile siempre hay resbalones pero lo importante es seguir en pie y firme en las cosas que uno desea desde el fondo de su corazón”, escribió.

“Sin experiencia en baile, sin dormir, sin días de descanso y sin horas con mi familia tienen que vale la pena y yo sé que Dios recompensa porque él sabe lo que hay en mi corazón y que mi intención nunca ha sido lastimar a nadie. Quien me conoce lo sabe y quien me odia y me desea mal sin razón solo les mando bendición”, concluyó la participante de Mira quién baila.

Mientras que unos están a favor de Jomari, otros defienden a capa y espada a Ana Patricia. Y tú, ¿de qué lado estás en este conflicto?