La triste despedida de Jomari Goyso en medio de su recuperación El presentador español compartió el complicado momento que le tocó vivir en estos días. "Las despedidas son duras". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se podría decir que Jomari Goyso no ha empezado el año con buen pie. Lo curioso es que, a pesar del accidente vivido, el comunicador se queda con lo positivo y la lección de vida que, en sus propias palabras, está por encima de cualquier dolor o lesión. El amor y cuidado de su familia en estos momentos le ha confirmado, una vez más, qué es lo verdaderamente importante. En medio de su recuperación, Jomari ha afrontado otro momento muy triste que también ha compartido con sus seguidores, siempre cómplices de sus historias. Una despedida que ha generado cierta pena y alguna que otra lagrimita, no solo en él, también en su público. "Las despedidas son duras…. Dios quiera pronto nos volvamos a reencontrar", escribió emocionado junto a las imágenes. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Tras su accidente en el caballo y posterior operación, el presentador se encuentra en absoluto reposo y en plena recuperación. Puede movilizarse con la ayuda de las muletas, pero sin exceder esos tiempos y dando prioridad al descanso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, este encuentro para decirse un adiós temporal, hizo que Jomari hiciera el esfuerzo para acudir al establo y despedirse de uno de sus grandes amores: su caballo y fiel amigo, Dorado. Siempre a su lado en cada visita, en esta ocasión, debido al accidente, no podrá montarlo. Al menos por ahora, así que Dorado regresa al lugar donde es cuidado minuciosamente, a la espera de volver a reencontrarse con su dueño cuando esté en condiciones físicas de volver a montarlo y pasear juntos por esos paisajes de ensueño de La Rioja. Visiblemente emocionado, Jomari se despidió temporalmente hasta la próxima vez que vuelvan a verse. Un momento entrañable que muestra la bonita y sincera unión entre ambos. Pronta recuperación para los dos.

