Jomari Goyso defiende a Francisca de los crueles ataques racistas de su última foto "Ese color te hace ver muy oscura", ese y otros comentarios de mal gusto hicieron estallar al experto de moda y belleza. "Francisca, eres un ejemplo, no te dejes acomplejar por nadie". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De sobra es conocida la unión de hermandad entre Jomari Goyso y Francisca. Una relación que va más allá de los focos y los platós basada en el respeto, la admiración y el amor verdadero. En otras palabras, esa otra familia que te da la vida. Esa complicidad volvía a salir a la luz en el nuevo post del experto de moda y belleza de Univision, Sin rodeo, cuya invitada era la conductora dominicana esta semana. Media hora de risas pero también de confesiones muy serias en las que abordan los estereotipos y las duras experiencias que Francisca ha sufrido por su apariencia física. Apenas un día después de esta amena charla, Jomari fue testigo de eso que tan bien le explicó su amiga en la conversación, los ataques racistas por tener el pelo de una forma o la piel de otra. Ocurría cuando este miércoles la feliz mamá compartía una foto para arrancar el día. Los comentarios desagradables, afortunadamente los menos, empezaron a darse y el español decidió usar su perfil personal para dirigirse a todas esas personas faltonas que la ofendieron metiéndose con la tonalidad de su piel. "Ese color te hace ver la piel muy oscura", dice una de ellas. Una injusticia que Jomari quiso cortar por lo sano con un mensaje claro, directo y contundente. "¿Alguien me puede explicar por qué la gente sigue repitiendo comentarios "racistas" que "discriminan" y dan a entender que ser oscuro de piel es algo malo?", empezó preguntando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Siempre andan hablando de Dios! Y mi pregunta es, ¿por qué cuestionan algo que ha creado Dios? Y lo peor de todo y más triste, ¡lo comentan como si te dicen algo para ayudarte! ¡Mi consejo es psicólogo ya para todos los que piensan eso! Te amo Francisca, ¡eres un ejemplo! ¡No te dejes acomplejar por nadie! Bloquea a todos. Tu hijo te mira y ama todo de ti y te aseguro jamás cambiaría nada", concluyó. Un escrito que ha sido aplaudido y apoyado por muchísimas personas, anónimas y famosas, quienes también denuncian gestos tan dañinos e irrespetuosos. La defensa de Jomari va más allá de la amistad que le une a Francisca, es un compromiso con la igualdad y los derechos humanos. En la conversación que ambos mantuvieron en el podcast del presentador, Francisca reconocía que esos insultos por su imagen, su pelo y su apariencia en su niñez de alguna manera le hicieron temer que a su hijo le pasase lo mismo. Incluso dio a entender con dolor que temía que se pareciese en ese sentido a ella para evitarle el sufrimiento que ella vivió. "Tenía mucho miedo de que a mi hijo le pasaran las mismas cosas.... Yo recuerdo de niña con autoestima superbaja, sintiéndome muy mal por cómo se veía mi cabello, hay un cierto tipo de belleza estereotipada en la que sientes que no cabes, te maltratas tanto y te sientes tan mal, que a mí me daba mucho miedo que mi hijo viviera lo mismo que yo. Quieres que esté alejado de la realidad que tú viviste.... Al final es simplemente basura que tienes en la cabeza", explicó sincera. Francisca Francisca en NBL | Credit: UNIVISION Ver que esos comentarios que le dolieron de niña, vuelven, aunque sea en otro tono, a hacerse visibles en sus redes, tantísimos años después y en una sociedad avanzada, empujó a Jomari a hacer esta publicación y poner sobre la mesa un tema tan fundamental y necesario. Todo el amor y el cariño para Francisca, bella mujer y gran ser humano, ejemplo de superación en lo personal y profesional.

