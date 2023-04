Jomari Goyso defiende a Francisca de quienes la acusan de "victimizarse" en su país El conductor español volvió a sacar la cara por su amiga ante las críticas innecesarias. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les une su profesión, pues trabajan en el mismo programa, Despierta América, pero, sobre todo, su complicidad y amistad sincera de años. Jomari Goyso y Francisca forman uno de esos dúos televisivos que han sabido llevarlo fuera de la televisión y convertirlo casi en hermandad. Por eso, cada vez que surge el tema en el que la presentadora dominicana se cortó el pelo en directo para presumir sus rizos, y con él las críticas, el estilista español está más que preparado para sacar las garras en defensa de ella, no como amiga, sino como mujer. Esto fue lo que pasó en el programa de Ingrid Gómez, al que Jomari acudió como invitado durante su visita hace unos días a República Dominicana para asistir a los premios Soberano. Jomari Goyso Jomari Goyso y Francisca | Credit: Instagram Jomari Goyso "Lo que vi que criticaron, y que no estuve de acuerdo, fue el hecho de, ¿por qué tienes que victimizarte si ya tú estás a otro nivel? Házlo, pero sin victimización", le preguntó la presentadora Ingrid, testigo de todas esas críticas hacia su colega de profesión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari contestó, como siempre, claro, directo y sin titubear. Siempre en favor de Francisca. "Podemos pretender, y muchos comunicadores pueden pretender, pero la realidad de este país es más la de Francisca que la de las comunicadoras. Francisca hizo algo, no por las comunicadoras, sino por esa niña que ese día veía la televisión y ya jamás le iba a pedir a su madre que le sanara el pelo. ¿Por qué? Porque Francisca, que viene de un barrio como ella, está en Despierta América, en televisión nacional y con el pelo rizado", expresó el comunicador y también empresario. Después de su razonamiento, Jomari insistió en que es mejor no dar espacio, tiempo ni energía a quienes no lo vean así. "La que no entienda eso, no hablemos del tema porque uno no puede pelear con la ignorancia, y uno no puede pelear con la gente que le gusta hacer ruido por hacer ruido", concluyó. "Orgulloso de ti, mi Francisca, te amo", le escribió a su amiga.

