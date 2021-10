¿Qué hace Jomari Goyso de Nuestra Belleza Latina con el talento de Así se baila? El estricto juez del programa de telerrealidad de Univision se dejó ver recientemente en compañía de varios integrantes de la competencia de baile de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Así se baila (Telemundo) | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Desde hace varias semanas se libra en el prime time dominical de la televisión hispana un reñido duelo por la audiencia entre Nuestra Belleza Latina (Univision) y Así se baila (Telemundo). Aunque el primer enfrentamiento entre ambos shows se saldó con la clara victoria del programa de telerrealidad de Univision, la competencia de baile logró acortar distancias con NBL en su segundo combate. La rivalidad entre ambos espacios televisivos se queda, sin embargo, en un terreno estrictamente profesional. Una vez que los focos se apagan y las cámaras dejan de grabar, la 'competencia' entre sus integrantes deja de existir. Así lo prueba la reciente imagen que compartió Mariana Seoane a través de las redes sociales en la que se puede ver al estricto juez de NBL conviviendo con varios integrantes de la exitosa competencia de baile de Telemundo, entre ellas la citada jueza del programa. "Anoche cenando deli en un lugar muy particular y divertido. Noche mágica con mi hermosa Jacky, mi guapo Carlos Adyan y un hombre con una personalidad fuerte que se ganó mi corazón Jomari Goyso. ¡Qué placer compartir con ustedes!", escribió junto a la instantánea. En la imagen también aparecen el copresentador de Así se baila, Carlos Adyan, y la conductora principal del show, Jacky Bracamontes, quien mantiene desde hace varios años una bonita relación de amistad con Jomari, con quien coincidió en su día en el plató de NBL. Jomari Goyso Carlos Adyan, Mariana Seoane y Jacky Bracamontes de Así se baila (Telemundo) cenando con Jomari Goyso de Nuestra Belleza Latina (Univision) | Credit: Instagram Mariana Seoane Precisamente, fue Jacky la que se encargó de presentar a Jomari a Mariana y a Carlos. "Gracias por la invitación", no tardó en comentar Goyso en la publicación de Mariana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de Seoane, Adyan y Bracamontes, quienes actualmente trabajan para Telemundo, el experto en moda y belleza de Univision optó por no compartir ninguna imagen de la velada a través de sus redes sociales, la cual parece que estuvo repleta de grandes momentos. ¿Habrán hablado de sus respectivos shows de televisión?

