Jomari Goyso cuenta con los ojos llorosos el diagnóstico que recibió el año pasado: "Es horrible" En medio de una entrevista con Karina Banda, el conductor confesó lo que vivió. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre es la alegría del lugar. Allá donde va, sus bromas y sentido del humor se ganan el corazón y las carcajadas de todos. Pero Jomari Goyso también tiene sus preocupaciones y esta semana compartía, de forma espontánea, cuál ha sido una de ellas. Todo comenzaba durante una entrevista con su compañera y amiga, Karina Banda en sus sección de Despierta América, Menos filtro. En esta amena charla hubo para todo, desde los momentos de gloria, éxito y felicidad de la conductora, hasta las situaciones menos agradables que le ha tocado vivir, como el acoso. También la salud mental. Fue precisamente al llegar aquí que Jomari, muy atento a lo que Karina estaba relatando, se sintió muy identificado y confesó lo que sufrió. Jomari Goyso Jomari Goyso confiesa qué condición padece | Credit: Despierta América "Cuando empiezo a sentir un dolor en el pecho y una angustia", expresó la presentadora de Enamorándonos La Isla al hablar de los efectos de la ansiedad. La cara del comunicador español cambió y habló. "Es que no quiero llorar. Es que a mí el año pasado, me dio por primera vez. Yo sentía que me pasaba algo en el corazón. Literal. Y me dijeron, 'no, esto es ansiedad'", dijo en plena entrevista. "Es horrible", agregó Karina, quien lo experimentó en su propia piel. Al terminar la sección, sus compañeras de Despierta América, Francisca y Jessica Rodríguez, se acercaron al experto en moda y belleza para darle todo su cariño y apoyarle ante su valiente testimonio. "Está bien que en algún momento tú también te abras a los demás", le expresó la mamá de Gennaro. "La cosa de la ansiedad es muy delicada porque, yo como lo sentí, es que pensaba que me daba algo en el corazón. Y cuando te pasa varios días seguidos, obviamente fui al médico y me dijo que era una cosa de ansiedad", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo importante, según Jomari, es entender qué es y cómo tratarlo para ponerle un parón a ese sentir tan doloroso. "Yo personalmente sé de qué es. Entonces he trabajado en eso. Y es muy importante lo que decía el sicólogo español el otro día, es no tenerle miedo y trabajarlo porque la ansiedad es una causa de algo que no puedes controlar", desarrolló. El presentador recibió, no solo el cariño de sus seres más queridos, sino que también fue arropado por sus seguidores, quienes le agradecieron su sinceridad al hablar a corazón abierto.

