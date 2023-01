Jomari Goyso comparte las fuertes imágenes del accidente que sufrió en España Entre lágrimas, el conductor español contó qué le pasó y la gran lección que aprendió de este trágico incidente. "Qué lección Dios me está dando". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Jomari Goyso preocupaba a sus seguidores y compañeros de profesión al publicar unas imágenes desde un hospital en su tierra, La Rioja, en España, donde tuvo que ser operado de urgencia. El presentador no había dado más detalles al respecto y todo el mundo se ha mostrado consternado al verle en esa situación. ¿Qué le pasó? El español habló en exclusiva para su programa Despierta América, donde contó con detalle el aparatoso accidente que sufrió durante sus vacaciones en familia y que le ha dejado una gran lección de vida. Jomari Goyso Jomari Goyso da detalles de su aparatoso accidente en España | Credit: Facebook/Jomari Goyso Además, mostró las imágenes del terrible incidente que le mantiene de baja y en absoluto reposo por las heridas y lesiones causadas. "El 29 por la mañana tuve un accidente con el caballo, no que me tiró el caballo, sino en una curva, medio corriendo con mi amigo, resbalamos, los dos caballos se cayeron pero a mí el caballo me cayó encima", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como resultado de ese incidente, su pie se le rompió por completo y tuvo que ser intervenido de emergencia. "Estaba en shock, no me podía creer que iba a terminar el año así", expresó entre lágrimas. Antes de que nada, Jomari quiso ir a visitar a su hermoso caballo Dorado, quien le recibió con un beso y un montón de cariños, como si supiera el dolor que siente su dueño y quisiera transmitirle su amor y fuerza. De ahí partió de nuevo al hospital donde la operación fue un éxito. Un momento muy duro del que, sin embargo, ha obtenido uno de los mayores aprendizajes de su vida. "He aprendido una lección, y es la base de la familia, cómo funciona el sistema de una familia, cómo tienes alguien a quien llamar y va a dejar todo para ti... Wow, qué lección Dios me está dando", dijo profundamente emocionado mencionando el amor de sus padres, su hermana y sus sobrinos, quienes lo dejaron todo en ese momento para atenderle, cuidarle y estar con él incondicionalmente. ¡Pronta recuperación para ti y Dorado!

