A Jomari Goyso no le gustó el vestido que usó Jacky Bracamontes en la Primera Comunión de sus hijas ¡y así reaccionó la presentadora! El experto en moda y belleza de Univision se mostró muy crítico con el vestido que usó la presentadora mexicana y Jacky por supuesto no se quedó callada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso; Jacky Bracamontes | Credit: Instagram (x2) Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes celebraron recientemente la Primera Comunión de sus hijas mayores: Jacky, de 9 años, y Caro, de 7. "Fue un momento muy especial. Dios las acompañe siempre en su camino", escribió la carismática conductora mexicana a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar los 8 millones de seguidores. A la celebración acudieron varios rostros de la televisión hispana, entre ellos Jomari Goyso, quien mantiene desde hace varios años una relación de amistad muy cercana con la también actriz. Precisamente, por ese vínculo tan próximo que existe entre ambos, el experto en moda se tomó la licencia de criticar el vestido elegido por Jacky para una ocasión tan especial como esta. Sincero y directo como pocos, el conductor de Univision no tuvo reparo en reconocer delante de la presentadora que no le agradó el vestido que usó para la Primera Comunión de sus hijas. Jacky Bracamontes Jomari Goyso y Jacky Bracamontes | Credit: Instagram "A mí no me gustó tu vestido", admitió Jomari. "Te lo juro porque me parece muy floreado, o sea como muy primaveral, no serio", agregó. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes en la Primera Comunión de sus hijas mayores | Credit: Instagram Jomari, quien está a punto de alcanzar los 3 millones de seguidores en Instagram, opinó con total sinceridad que el vestido le pareció "demasiado casual" para un evento tan importante. "No está elegante como para el evento este", aseveró. Jackie se defiende La conductora de Telemundo no se quedó callada y defendió con pasión el modelito elegido. Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes y Jomari Goyso en la Primera Comunión de las hijas mayores de Jacky | Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya es primaveral, ya es fiesta, combino con las niñas…", expresó. Y agregó: "Yo me siento soñada y feliz, así que…".

