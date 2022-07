Jomari Goyso muy crítico con el clóset de Jacky Bracamontes: "Se ve como monja" El experto en moda y belleza suele tener un ojo muy crítico con los estilos de las celebridades. Esta vez ni su buena amiga, Jacky Bracamontes, se libró de sus comentarios en cuanto a su estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación de amistad entre Jomari Goyso y Jacky Bracamontes es muy estrecha. Ambos comparten momentos divertidos y personales a través de sus redes sociales en los que se puede apreciar su buena sintonía y el cariño que se tienen. La confianza es tanta, que hasta la mexicana le pidió al español que limpiase su clóset de prendas que ella ya no se ponía o que estuviesen fuera de temporada. En un video que Goyso compartió en su cuenta de Instagram, el estilista de las celebridades hizo un repaso de la ropa del armario de la artista, y con su ácido sentido del humor, comentó lo que allí se encontró: "Limpiando el clóset de la Brakamontes. En el proceso de limpieza tiras piezas y recuperas otras que habías olvidado. Si saben cómo soy para qué me invitan", comenzó explicando Jomari. "Aquí estoy haciendo un servicio a la comunidad", expresó también el colaborador de Despierta América. Al mismo tiempo, la actriz intentó aclarar cómo trata de organizar su armario: "Trato de separar los vestidos de salir, de los de playa, vestido para ir a…", pero el experto de imagen la cortó haciendo muecas con su cara. Jomari Goyso y Jacky Bracamontes Jomari Goyso y Jacky Bracamontes | Credit: Mezcalent/ Instagram Jomari Goyso "Esto se ve para Bailando por un sueño, esto se ve como un trapo barato, horrible, ¿qué es esto?, decía Jomari al tiempo que iba seleccionando los vestidos de Jacky. Y añadió: "Se ve como monja, ¿qué es esto, qué es esto? Se han dado cuenta, hemos empezado en la sección que nunca usa y hemos sacado como 40 trapos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez los vestidos fueron sacados del clóset, Bracamontes consideró que había sido suficiente y al final del video reconoció: "Sí, te pedí ayuda, pero ya fue demasiado". Muchos fans del español estuvieron de acuerdo con él ya que no les gustaron algunos de los modelos que se mostraron en el video: "La verdad que ve con ella cuando vaya a comprar, porque mira que les has limpiado el clóset", "Dios mío, cuánta ropa fea" o "Ella quiere limpiar sin sacar, al final son los gustos de él", son algunos de los comentarios que se pudieron leer. Esta no es la primera vez que Jomari Goyso critica el estilo de su amiga, ya que en su momento, el experto de claró que no le gustó nada el look que Bracamontes escogió para la celebrar la Primera Comunión de sus hijas.

