Jomari Goyso conmueve con este entrañable gesto con sus padres El conductor español se ha ganado el corazón de sus seguidores aún más con este regalo que ha hecho a su familia. "Qué lindo gesto" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales de Jomari Goyso son una parada obligada no solo para informarse de todo lo que acontece el mundo de la moda y belleza, y sus tendencias, sino también para pasar un rato de lo más divertido. Su contenido es de lo más variopinto, tan pronto te habla de quiénes son los mejor y peor vestidos de un evento, como te muestra el cambio de look de la primera actriz y gran amiga Jacky Bracamontes. Los reels que publica ya son historia viva de la plataforma de Instagram y, entre risas, siempre habla de monetizarlas y sacarle partido. Sin embargo, por encima de todo eso está el Jomari más cariñoso y entrañable. El mismo que ha vuelto a conmover con un gesto cargado de amor hacia su familia. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent El colaborador de Unvision se ha tomado unos días de vacaciones, pero en esta ocasión no ha ido a su tierra, España, sino a un lugar mucho más cálido, su adorada República Dominicana. No se ha ido solo, lo ha hecho en la mejor compañía, la de los suyos. Jomari se ha llevado a sus padres, su hermana, su cuñado y sus sobrinos, en definitiva, sus grandes amores, a disfrutar con él de este paraíso terrenal. Los videos que está colgando son imperdibles, no solo por el sentido del humor que emana de ellos, sino también por el amor que desprenden. En ese espectacular rincón dominicano llamado Las Terrenas, el experto en moda y belleza rentó una casa de vacaciones a donde están gozando como niños de su compañía y de las maravillas del lugar. Baños en playas cristalinas, travesuras con sus sobrinos en la piscina y divertidas bromas con su mami y papi son algunos de los muchos momentos que ha publicado en sus redes. Aunque Jomari siempre trata de tener una actitud positiva frente a todos, alguna vez ha reconocido con lágrimas en los ojos que estar lejos de su gente amada no es una tarea fácil. Perderse cumpleaños y fechas especiales a veces pesa, pero momentos y regalos como este lo compensan todo.

