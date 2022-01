Jomari Goyso comparte el accidente de coche que sufrió con Jacky Bracamontes Entre risas pero todavía con el susto en el cuerpo, el experto en moda y belleza mostró el tenso momento que captaron las cámaras de seguridad de la casa de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que ha demostrado Jomari Goyso, además de saber mucho de moda y belleza, es tener un gran sentido del humor y también de la amistad. Puede decir bien alto que es amigo, y de los buenos, de algunos de los rostros más importantes de la televisión. Francisca, Pamela Silva, Ana Bárbara o Jacky Bracamontes son algunas de las famosas que adoran su trabajo y valoran su amistad. Pero como suele ocurrir con la confianza, esta también da sus sustos y disgustos. Y eso ha sido lo que ha pasado con el showman español y la presentadora de Así se baila. En uno de sus divertidos encuentros en casa de la mexicana, la pareja de amigos vivió un momento tan cómico como preocupante. Un accidente en el coche de Jacky que aunque no llegó a mayores pudo haber acabado con algún hueso roto de Jomari. "Siento que montarme en un caballo salvaje es menos arriesgado que montarme en cualquier vehículo que maneje Jacky, quiso acabar con mi vida", bromeó en esta publicación en su perfil de Instagram. Las hijas de la también actriz salían del colegio y había que ir a buscarlas. Las prisas, que son muy malas consejeras, terminaron con Jomari en el suelo después de salir por los aires del carro de Jacky. Las imágenes hablan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Risas, gritos, lamentos, carcajadas.... se escucha de todo. Un momento que pudieron compartir gracias a las cámaras de seguridad de la casa de la conductora que lo captó todo de principio a fin. Jacky Bracamontes 6 Credit: Instagram Jomari Goyso El asunto quedó reducido a una graciosa anécdota que ambos pudieron cantar sin dolores ni visitas al hospital de por medio. Y es que Jomari y sus videos se han convertido en una parada obligada en las redes por la cantidad de divertidos episodios y curiosidades que regala cada día a sus más de 2 millones de seguidores. ¡Esperando la próxima!

