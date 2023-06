¡Jomari Goyso comparte fotografía de cuando tenía 18 años! Así lucía el conductor a esa tierna edad y esta ha sido la pregunta que se ha hecho. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales comparten un contenido analítico sobre las diferentes modas en cuanto a estilo, cirugías y otras temáticas relacionadas con la imagen. Como experto en moda y belleza, Jomari Goyso ha tenido que ver de todo y nunca se ha frenado a la hora de expresar lo que piensa, bueno o no. En esta ocasión, su publicación más reciente recogida en una de sus historias de Instagram, tiene que ver con él, el Jomari que apenas cumplía la mayoría de edad en su país, España. El conductor de Univision compartía con sus seguidores una foto a sus tiernos 18 años, y también se hacía una pregunta a día de hoy. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: IG/JG "¿Qué pensaría de mí el Jomari de 18 años?", escribió sin responder. La instantánea llama la atención por una razón concreta. Y es que, si no fuera por el pelo largo y rizado, por lo demás, ¡no ha cambiado nada! Sus rasgos se mantienen igual y ni el paso del tiempo ha transformado un ápice de su expresión. Hace unos meses, el también empresario contaba a MezcalTV que no veía muy posible lo de hacerse cirugías en la cara por aquello de no reconocerse. Jomari Goyso Jomari Goyso comparte foto de sus 18 años | Credit: IG/Jomari Goyso "Ahora te puedo decir que nunca me haría una operación de cara y en diez años estoy haciéndomela; no tengo ni idea, creo que no me la haré", confesó.

