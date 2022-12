Jomari Goyso habla de su nueva casa, que estrenará en el 2023, y la llama su "burbuja" Jomari Goyso está construyendo a su gusto su nueva casa y dice que es como una "burbuja". Mira lo que reveló sobre el hogar que estrenará en el 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso quiere vivir dentro de una burbuja en el 2023. El copresentador de Despierta América arrancará con el pie derecho conduciendo con Alejandra Espinoza y Lili Estefan el especial de Univisión para dar la bienvenida al Año Nuevo. El próximo año espera estrenar una casa que ha estado construyendo a su gusto. El estilista vendió su penthouse hace ocho meses y ha estado viviendo en un hotel mientras terminan su nuevo hogar. "Yo no soy de los que dicen los planes en alto, porque pienso que la gente conspira para que no se cumplan; pero bueno, estoy viviendo en un hotel desde hace ocho meses, espero ya vivir en una casa, eso ojalá que pase", dijo a Mezcal Entertainment. "En mitad de la pandemia, me ofrecieron un dinero por donde vivía y lo vendí y me fui a vivir a un hotel", cuenta Goyso, quien lo vio como una "señal de Dios" para buscar otra residencia. "Tengo la casa, lo que pasa es que la estoy haciendo. Puede ser que sea la casa de mis sueños, pero hasta que no esté en ella no te puedo decir", añade. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jomari Goyso Credit: (Randy Shropshire/Getty Images for The Art of Elysium) Goyso está a la espera de permisos para poder hacer su casa a su gusto. "No es una cosa tan fácil, pero me encantaría que el 2023 finalmente poder decir: esta es mi casa", decretó el español. "Un requisito que tiene que tener y que no tenía la de antes... yo lo que pasa es que vivía en un ático, en un penthouse feliz de la vida, pero quería más privacidad, quería más vivir en una burbuja, y creo que ese es el reto de mi próxima casa, que sea una burbuja", confiesa. "¿Qué es para mí una burbuja? Que tenga patio, que yo pueda hacer mi mundo, independiente de nada y pueda venir mi familia y todo y estemos en una burbuja". Sin duda, su oasis será un derroche de estilo.

