Así puso Jomari Goyso punto final a su conflicto con Ana Patricia: "Mi vida no es un show [...]"

“Ana [Patricia] tuvo en su baile momentos espectaculares pero también se equivocó en muchas cosas”. Este comentario hecho por Jomari Goyso el pasado lunes en Despierta América (Univision) fue el detonante del conflicto entre el reportero español y la ganadora de la cuarta temporada de ¡Mira quién baila! (Univision) que tantos titulares ha acaparado en los medios de comunicación a lo largo de la semana.

La discusión entre ambos talentos de Univision llegó a tal extremo que tanto Jomari como Ana Patricia se vieron en la necesidad de pedirse disculpas mutuamente. El primero en hacerlo fue el también fashionista de reconocidas estrellas, que escribió un sentido mensaje en Instagram:

“Quiero pedir disculpas a la audiencia de Despierta América y a mis compañeros porque siempre la he sentido mi casa. Como dije no quise ofender a nadie. Estoy pasando por cosas personales y no supe desconectar de ese sentimiento. Siento que les fallé a ustedes, el público que tanto me ha dado. Les pido la disculpa más grande. A veces el dolor saca lo peor de uno cuando lo que más necesita es un abrazo”, expresó Goyso el pasado lunes.

Tan solo unas horas después, en plena transmisión de Despierta América, era la concursante de ¡Mira quién baila! la que pedía disculpas al carismático reportero español con lágrimas en los ojos.

“Porque sé que lo estás viendo Jomari te quiero decir a ti, y a todo el público que se sintió ofendido con una actitud mía en el día de ayer, con un tono de voz que quizás no están acostumbrados a escucharme, pido una disculpas públicamente. Si lucí altiva, prepotente, pedante, como me han escrito muchas cosas lo quiero tomar como una enseñanza, porque en ningún momento, desde que estoy en la televisión he querido lucir así”, dijo Ana Patricia.

Sin embargo, no fue hasta este miércoles que se produjo el esperado reencuentro entre ambos que terminó de sellar la reconciliación.

El encargado de compartir una foto del bello momento fue Jomari, quien en la instantánea aparece fundido en un sincero abrazo con la exreina de Nuestra Belleza Latina.

“Mi vida no es un show. No dejes que nadie te quite todo lo que Dios tiene para ti”, escribió Jomari en el pie de foto.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

La reconciliación entre ambas celebridades fue muy aplaudida en las redes sociales.

“Los mejores amigos también tienen diferencias y no por eso dejan de quererse. No dejen que la gente que no es feliz los incomode”, se puede leer entre los cientos de comentarios que inundaron la publicación de Jomari.

“Hermosos, eso demuestra que se quieren de verdad. Los admiro mucho. Que esta amistad siempre perdure”, comentó otra persona.