Jomari Goyso aclara por qué sigue soltero "A ver, sinceramente, ¿no quisieras estar acompañado?", le preguntó este lunes su compañera Karla Martínez en Despierta América (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso y Karla Martínez en Despierta América | Credit: Despierta América Rafael Araneda estuvo este lunes en Despierta América promocionando el nuevo horario de Enamorándonos, que desde esta semana se emite a las 8 p. m., hora del Este, por UniMas. "Regresamos al horario histórico de Enamorándonos a pedido del público. La verdad que la costumbre es más fuerte que el amor", dijo el conductor de origen chileno. Araneda estuvo conversando durante unos minutos con Karla Martínez y Jomari Goyso sobre el programa que conduce junto con Ana Patricia, pero también de otros asuntos relacionados con el tema principal del show: el amor y las relaciones de pareja. "Hay gente que por más que intenta no logra encontrar el amor, ¿crees que es culpa de esas personas?", le preguntó la presentadora mexicana en un momento dado. Karla Martínez Jomari Goyso, Rafael Araneda y Karla Martínez en Despierta América | Credit: Despierta América "Indudablemente", respondió Araneda. "El buscador hay hombres y mujeres que lo tienen definitivamente mal, que no les funciona. Siempre encuentran lo peor para sus vidas…". "Pero, fíjate, no necesariamente el buscador", comentó Karla, "porque a veces llega y es la persona la del problema que aleja a todo el mundo y que siempre lo ves solo o sola porque algo trae". Jomari Goyso Jomari Goyso y Karla Martínez en Despierta América | Credit: Despierta América Jomari, quien no tiene pareja, no tardó en intervenir en la conversación. "Bueno, es que también yo creo que ahora está cool ser soltero, o eso me lo quiero imaginar yo", dijo. El experto en moda y belleza de Univision pasó a ser entonces el protagonista de la conversación. "¿Te gusta estar soltero?", quiso saber Karla. Jomari Goyso Jomari Goyso en Despierta América | Credit: Despierta América "Yo creo que sí", respondió Jomari. "A ver, sinceramente, ¿no quisieras estar acompañado?", continuó preguntándole la conductora. "No me importa la soltería", dejó claro el también empresario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero el tema no concluyó ahí. "Seguramente no te importa, por eso estás solo. Pero, ¿quisieras estar acompañado? ¿No te gustaría estar acompañado?", insistió Karla. "Me da igual", se limitó a responder Jomari. "Siempre he pensado así".

