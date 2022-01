Familia de Johnny Ventura hace importante anuncio sobre el artista ¡con una advertencia! Se ha establecido nueva empresa que protegerá la vida y obra de "El caballo mayor" fallecido en 2021. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johnny Ventura Credit: Getty Images A casi cinco meses del fallecimiento de Johnny Ventura, la familia del arreglista, cantante y músico ha hecho un importante anuncio para advertir que a partir de ahora la vida, obra e imagen del artista dominicano quedará protegida y vigilada por una nueva empresa que ha sido establecida en Quisqueya. "La Familia Ventura presenta Johnny Ventura Legacy, compañía creada por El Caballo Mayor con el propósito de difundir, proteger y preservar su legado como artista y figura pública", se dijo por medio de un comunicado en redes este lunes martes. "Johnny Ventura Legacy es la entidad que conjuntamente con la Familia Ventura, se encargará de evaluar y aprobar cualquier proyecto, producto o idea en general que se desee crear, producir o promocionar usando la imagen y/o nombre (marca registrada) de Johnny Ventura", se informó por medio del documento a fin de proteger la obra del inolvidable cantante ganador de seis premios Latin Grammy. Johnny Ventura Credit: IG/johnnyventuraoficial Foto compartida hace cuatro días por Jandy Ventura, hijo del músico dominicano, en sus redes: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Antes de fallecer a causa u problema cardíaco a la edad de 81 años, "El caballo mayor" tenía múltiples planes...entre ellos, regresar a los escenarios. Tan solo unas semanas después de su fallecimiento hubiera formado parte de un gran concierto junto a Wilfrido Vargas, Cuquín y otros compañeros.

