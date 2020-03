Johnny Ventura da positivo por coronavirus El merenguero dominicano fue ingresado estos días en el hospital tras una fuerte caída y por observar unos síntomas extraños de resfriado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El coronavirus sigue haciendo estragos en las celebridades. El último en dar positivo por al test ha sido Johnny Ventura. El cantante dominicano fue ingresado tras una complicada caída que le afectó a la mandíbula. Una vez en el hospital y tras sufrir síntomas de un resfriado, los médicos le hicieron la prueba para descartar cualquier contagio y resultó estar infectado del Covid-19. Ha sido el propio artista de 80 años quien nos ha hecho partícipes de la noticia a tra´ves de un comunicado en sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Hago de conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo de 2020, recibí los resultados y he dado positivo a la prueba del coronavirus (COVID-19)”, comienza su escrito oficial. El merenguero se encuentra en una sala de cuidados intensivos y fuera de peligro. Aún así, insta a todas las personas que se hayan relacionado con él estos días estén alertas por si hubiera habido contagio. Image zoom “Es importante que todas las personas que han estado en contacto conmigo en los últimos días, tomen las medidas de prevención y aislamiento para evitar la propagación”, ha añadido. Le mandamos todo el cariño y deseamos una pronta recuperación. Advertisement

