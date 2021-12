Johnny Lozada habla de los supuestos conflictos legales con otros exMenudo Desde hace unos años, Johnny Lozada ha estado en el ojo del huracán por supuestas demandas de exintegrantes de Menudo. Uno de ellos, Charlie Massó ¿qué dice el cantante al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Algunos integrantes de Menudo como René Farrait, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes, antes de su muerte, han estado ofreciendo diversos conciertos en diferentes momentos. En 2019, incluso, se anunció una gira del reencuentro donde se mencionó que Charlie Massó no aceptó participar; sin embargo, el cantante lo desmintió. Desde que iniciaron los reencuentros musicales entres algunos miembros de la agrupación, se ha hablado de una serie de demandas en contra de algunos integrantes, como este último contra Lozada, por supuesto fraude. Ahora, Lozada habla de los conflictos legales. "No he quedado en nada. Eso es lo que no entiendo, todo el mundo sigue dándole vueltas a algo que nunca ha pasado [problemas legales]", advirtió. Incluso, el también conductor aseguró que "tienen que preguntarle a [Charlie Masso]" sobre la situación legal que asegura desconocer. Lozada dejó claro que no pretende participar en la producción de una nueva serie sobre esta famosa boy band porque "las series ya las han hecho". Además, enfatizó que sí estuvo de acuerdo con Súbete a mi moto. "Al contrario, fue uno de los primeros que dijo que estaba maravillosa", enfatizó. Johnny Lozada, Mira quién baila Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿A quién le molesta que haga la serie de uno?", agregó. "Creo que todo suma, nada resta. Entonces, mientras se hagan las cosas bien hechas y con calidad, y que sean para que la gente las disfrute todo va a estar maravilloso". De momento, Johnny Lozada llegó a México, junto otros de sus compañeros de Menudo, para ofrecer una serie de conciertos en este país que continuarán en "Estados Unidos y Latinoamérica"; confesó que espera que la gira "dure cinco años" o más porque tuvieron que suspenderla a causa de la pandemia. También mencionó que "Ray estará con nosotros toda la vida" y su imagen es fundamental en cada show porque "le hacemos un homenaje todo el tiempo". "Cada vez que nos trepamos a un escenario Ray está con nosotros", concluyó.

