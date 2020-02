Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, reflexiona sobre su vida a siete años de la muerte de la cantante Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, celebra su cumpleaños número 19 con una honesta confesión sobre el punto en que se encuentra en su vida. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El hijo menor de Jenni Rivera está a punto de sumar un año más y no dejó pasar la ocasión para reflexionar sobre la nueva etapa que inicia como estudiante universitario, algo que su madre hubiese querido. Además, asegura estar viviendo el mejor momento de su vida. El bebé de la Diva de la Banda, Juan Ángel Johnny López abrió su corazón y confesó que a siete años de la muerte de la cantante finalmente se siente feliz, con una vida balanceada y rodeado de los mejores amigos. “Esta es mi última semana con 18 [años]! Mientras reflexiono sobre mi vida hasta ahora, me doy cuenta de que estoy a punto de entrar en el volumen 19 de mi vida, más feliz de lo que he estado en mucho tiempo. La edad de 18 años fue tan maravillosa para mí y me enseñó tantas lecciones”, escribió el cumpleañero en su cuenta de Instagram. Johnny explicó que durante los últimos siete años había estado tratando de entender la vida y conocerse en todos los aspectos, pero que el mes pasado fue clave ya que finalmente ha podido balancear todas sus obligaciones, incluyendo hacerse cargo de parte del legado de su madre. “Estoy en el mejor lugar a nivel emocional y mental y, por si fuera poco, mi familia está en un lugar maravilloso [de] unión y tengo a los amigos más solidarios e increíbles”, aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Al parecer, la edad le ha traído la madurez porque reveló que está viviendo un momento de claridad y honestidad que deseaba transmitir, al mismo tiempo que agradeció a sus seguidores por estar al tanto de su proceso. “Quería compartir mi felicidad y claridad con ustedes porque realmente quiero propagar esa energía con todos ustedes. Mucho amor para todos”, puntualizó. El bebé se ha convertido en todo un adulto. ¡Felicidades Johnny! Advertisement

