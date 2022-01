Johnny López defiende a los hijos de Juan y Rosie Rivera en medio de la disputa familiar Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, pide que no se involucre a sus primos en el pleito que divide a la familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las fuertes declaraciones de Chiquis Rivera sobre el pleito familiar de sus hermanos con sus tíos Juan y Rosie Rivera ha tenido inesperadas consecuencias. Los hijos de los hermanos de Jenni Rivera, se han visto afectados involucrado en la disputa al recibir ataques e insultos por parte de quienes defienden a capa y espada a los hijos de la fallecida diva de la banda: Mickey, Jacqie, Jenicka y Johnny. No obstante, el hijo menor de la desaparecida cantante salió en defensa de sus primos y pidió a sus seguidores cesar cualquier ataque en su contra. "A nombre de mis hermanos y yo, quiero pedir a todos los fanáticos que han atacado a cualquiera de mis primos, que por favor pare y los dejen fuera de esto", escribió el joven de 20 años en su cuenta de Twitter. "Los problemas son con Rosie y Juan. Sus hijos no merecen ser afectados con este daño colateral y eso nunca fue lo que quisimos… Nunca tuvimos ninguna razón para pensar que alguno de nuestros primos haya tomado ventaja o usado de alguna manera dinero que nos pertenece". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 2017 Latin American Music Awards - Arrivals The Riveras | Credit: Photo by JC Olivera/WireImage Johnny, además, compartió un mensaje de su madre colgado nueve meses antes de su muerte. "#DivaConsejo: Para que no sufras después… prepárate…las desilusiones más grandes vendrán de las personas que más quieres", habría escrito la intérprete en marzo del 2012. El distanciamiento de la familia Rivera parece ser permanente y la guerra de dimes y diretes continúa, luego de que Chiquis rompiera el silencio sobre el drama familiar, durante una transmisión en vivo en sus redes sociales. "Se ha vuelto un circo lo de mi familia, me da vergüenza", opinó la cantante y empresaria. Durante el en vivo, la hermana mayor de los hijos de Jenni reveló detalles financieros de la herencia de su madre y faltas en el manejo de las empresas lideradas por Rosie, además del insólito requerimiento monetario de su tía para dejar de presidir Jenni Rivera Enterprises. También dio a conocer los supuestos beneficios que obtuvo su tío Juan por trabajar en el legado de su madre, y la alta suma de dinero que aparentemente exige por su trabajo. Rosie, por el momento, expresó que no responderá a los "chismes" , ya que "la verdad no se tiene que defender". Juan, por su parte, parece haber respondido a las acusaciones con una aparente amenaza directa a sus sobrinos. "¡Al parecer esto continuará!", escribió en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo su nuevo sencillo musical. "Ya me conocen, ¡ya saben cómo se harán las cosas! ¡Qué manera de iniciar el año! Feliz 2022….Escondan sus carteras. Regresó el ratero". Al parecer, esta telenovela de la vida real continúa. Por lo pronto, ya es oficial que Juan y Rosie no tienen vínculo alguno con el legado de Jenni y finalmente, Jacqie tomó el control de las empresas de su madre. ¡Felicidades!

