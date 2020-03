¡No creerás los agresivos mensajes de texto de Johnny Depp sobre su ex Amber Heard! El actor Johnny Depp está en el ojo del huracán luego de que se revelaran algunos mensajes increíblemente violentos en contra de su exesposa. ¡Mira lo que dijo! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La batalla legal entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard sigue dando de qué hablar y ahora se dieron a conocer unos mensajes de texto llenos de violencia y fuertes amenazas enviados por el actor. Durante su comparecencia en los tribunales por una demanda que Depp interpuso contra el diario The Sun por difamación, se revelaron los mensajes que el protagonista de Piratas del Caribe envió a su compañero Paul Bettany sobre Heard que incluían amenazas de asesinarla. Image zoom David Livingston/Getty Images De acuerdo con el Daily Mail, Depp envió un mensaje a Bettany en noviembre de 2013 invitándolo a ahogarla, agregando que luego él iba a tener relaciones sexuales con el cadáver “para asegurarse de que estaba muerta”. También envió otros en los que se refería a su problema con la bebida y su descontrolada ira. “Es cierto que estoy demasiado jodido en la cabeza para rociar mi ira contra la persona que amo... por una pequeña razón, también soy demasiado viejo para ser ese tipo. ¡Pero las pastillas están bien!”, según cita el diario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La polémica continúa luego de que la exasistente de la actriz de 33 años, Kate James, testificó en contra de su exjefa afirmando que tenía un carácter violento, abusivo y que le gustaba insultar a sus subalternos. Mientras que, por el contrario, tuvo la impresión de que Depp era calmado, tímido, amable y decente con ella. Image zoom TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images “Amber me odiaba por hablar con Johnny, incluso si era solo una charla cortés, ella me daría el mal de ojo si me encontraba conversando con él. Ella era muy controladora y paranoica con respecto a que alguien más estuviera en su espacio y también por ser observado por su seguridad”, reveló el diario The Blast. Depp había demandado al The Sun y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, por “difamación” luego de que el medio reportara que el actor ejerció violencia física y psicológica contra su expareja. Advertisement

