Johnny Depp irreconocible sin barba y bigote ¡mira las fotos! ¿Johnny eres tú? Sí que luce bastante diferente sin su peculiar barba y bigote Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras ganar el juicio por difamación a su ex Amber Heard en junio de 2022, el actor Johnny Depp se ha dedicado a retomar su amor por la música, y actualmente se encuentra promocionando su nuevo material discográfico 18. Fue precisamente durante una visita a los estudios Town Hall de SiriusXM el pasado 12 de octubre que sus fans se percataron del nuevo look del protagonista de Pirates of the Caribbean. El actor y músico de 59 años se dio cita a la entrevista con unos jeans, suéter verde, cadenas y gafas de sol. De inmediato, sus fans notaron algo diferente en el aspecto de Depp: ¡se afeitó su bigote y barba!. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Johnny Depp irreconocible sin su peculiar barba y bigote Credit: Noam Galai/Getty Images for SiriusXM Johnny Depp irreconocible sin su peculiar barba y bigote Credit: Noam Galai/Getty Images for SiriusXM Aunque luce un poco diferente sin sus peculiares anteojos y bigote, el actor luce bastante feliz en esta nueva etapa de su vida. Durante meses Johnny y Amber acapararon titulares de diversos medios de comunicación debido al mediático juicio que enfrentaban. Depp reclamaba una compensación de $50 millones a Heard por supuestamente difamarlo en un artículo de opinión publicado en el The Washington Post en 2018 en el que lo acusaba de violencia doméstica. La actriz presentó a su vez una contrademanda de $100 millones en la que asegura que sus comportamientos violentos contra su ex pareja eran en defensa propia. "Ningún ser humano es perfecto, ciertamente no. Ninguno de nosotros. Pero yo jamás en mi vida he cometido abuso sexual, abuso físico, todas estas historias excéntricas, indignantes que se han dicho sobre mí. Llevo seis años deseando que se sepa la verdad", dijo el actor durante su testimonio. "Sé que esto no es fácil para ninguno de nosotros. Lo sé". La actriz, por su parte, declaró que todos los días revive el trauma que supuestamente sufrió a manos del actor. "Quizá sea fácil olvidar eso, pero soy un ser humano", dijo entre lágrimas. "Estoy siendo acosada, humillada, amenazada todos los días. Incluso solo por el hecho de entrar a esta corte, sentarme aquí frente al mundo y ver que las peores partes de mi vida, las cosas que he vivido, se usan para humillarme". Johnny Depp irreconocible sin barba y bigote Johnny Depp en una alfombra roja en 2011 | Credit: Mezcalent La pareja se conoció en el rodaje de la película The Rum Diary en 2009 y empezó a salir tres años después. Por ese mismo tiempo, el actor puso fin a su larga relación con la actriz Vanessa Paradis. En 2015 los actores se casan, pero al año siguiente Heard presenta una demanda de divorcio y solicita una orden de alejamiento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Johnny Depp irreconocible sin barba y bigote ¡mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.