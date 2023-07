Johnny Depp desmayado, preocupa su salud Ha causado sorpresa que Johnny Depp, quien se encuentra en Europa, se haya desmayado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Johnny Depp está llevando a cabo una gira por Europa, en compañía de su banda de rock. Ahora de dio a conocer que, el pasado 18 de julio de 2023, el famoso, quien suele ser polémico, se desmayó en el cuarto de hotel que habitaba en Budapest, Hungría. Ante ello, la presentación que se llevaría a cabo en aquella ciudad, en el Papp Lázló Sport Arena, tuvo que ser cancelada ante el problema de salud del protagonista de la película Edward Scissorhands. Si bien hasta el momento no se ha revelado la causa de lo ocurrido al actor, diversos medios de comunicación locales han reportado que había estado bebiendo y de pronto comenzó con el malestar que lo hizo desvanecerse; ante la complicada situación, las personas que lo acompañaban se vieron obligados a llamar a los servicios de emergencia aora que acudieran en su ayuda. La preocupación por el estado de salud de Depp estuve presente; sin embargo, se ha mencionado que se encuentra mejor y, de hecho, la banda se presentó sin contratiempo alguno en Festiwal Legend Rocka, que se realizó en Slupsk, Polonia. Aunque en el caso de Budapest, se tuvo que regresar el dinero. Johnny Depp Credit: Roberto Ricciuti/Redferns/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor no se ha pronunciado al respecto ni ha mencionado nada relacionado con el incidente, solamente dio a conocer una publicación donde dio a conocer que su autoretrato, que lleva por nombre Five, será exhibido por algunos días, hasta el 1 de agosto de 2023, en la Castle Fine Art de Reino Unido. Quizá más adelante, Johnny Depp decida hablar de lo ocurrido.

