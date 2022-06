Johnny Depp y Amber Heard reaccionan al veredicto. "El jurado me devolvió la vida", dice el actor. "El jurado me devolvió la vida", expresa Johnny Depp tras enterarse del veredicto en su caso. ¿Qué ha dicho Amber Heard? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johnny Depp y Amber Heard Johnny Depp y Amber Heard | Credit: Kevin Dietsch/Getty Images; Win McNamee/Getty Images Johnny Depp celebra su victoria en el caso legal con su exesposa, la actriz Amber Heard. El jurado le otorgó a Depp $15 millones de indemnización, ganando él su demanda por difamación contra Heard, quien lo acusó de abusarla durante su matrimonio. El jurado, a su vez, falló a favor de Amber Heard —quien contrademandó al actor— otorgándole a la actriz $2 millones en indemnización por difamación. Ambos han expresado su sentir en sus redes sociales tras darse a conocer el veredicto. "Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos", expresó el actor en un comunicado en sus redes sociales. "Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado". El actor de 58 años añade que se hicieron en su contra "denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos". El protagonista de Piratas del Caribe, The Rum Diary y Chocolat añade que este testimonio en su contra "en un nanosegundo ya había dado la vuelta al mundo dos veces y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera". Si bien estuvo en el ojo del huracán durante el mediático juicio, Depp se siente satisfecho con el veredicto. "Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes apoyándome. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amber Heard Johnny Depp Credit: (Michael Kovac/Getty Images for Art of Elysium) Amber Heard, de 36 años, mostró su descontento con el veredicto. "La decepción que hoy siento va más allá de las palabras. Mi corazón está roto porque la montaña de evidencia no fue suficiente para parar el desproporcionado poder y la influencia de mi exesposo", expresó en un comunicado que compartió en sus redes sociales. Heard lamentó que este veredicto también afectará a otras mujeres. "Estoy más que decepcionada por lo que este veredicto significa para otras mujeres. Es un retroceso. Es ir hacia atrás en el reloj a cuando las mujeres que hablaban podían ser humillas y avergonzadas públicamente. Es un retroceso a la idea de que la violencia contra la mujer debe ser tomada en serio", afirmó. La estrella de Aquaman, 3 Days To Kill, London Fields no siente que se hizo justicia. "Estoy triste por perder el caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que tenía como estadounidense, el de hablar libre y abiertamente", concluyó Heard.

