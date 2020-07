Johnny Deep acusa a su ex esposa de darle un puñetazo después que él perdió $750 millones Durante una audiencia en su caso de difamación contra un periódico británico, el actor reveló su enorme pérdida causada por el mal manejo de su dinero. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Johnny Depp vuelve a causar polémica, esta vez con una denuncia de violencia doméstica en la que asegura que su ex esposa Amber Heard supuestamente lo golpeó después que él se enteró que había perdido cientos de millones de dólares. En declaraciones ofrecidas en un tribunal de Londres —donde se lleva a cabo su juicio por difamación contra News Group Newspapers (NGN), empresa matriz del medio británico The Sun— Depp acusó a la actriz de darle un puñetazo tras haberse dado cuenta que él había perdido $650 millones y encima debía $100 millones más en impuestos no pagados. “Estaba en las primeras etapas de aprendizaje de mi nuevo negocio, recientemente adquirido, y los ex gerentes de mis negocios habían tomado una gran cantidad de mi dinero. Me robaron el dinero”, declaró Depp, según el diario The Guardian. Image zoom David Livingston/Getty Images "Me lo plantearon de esta manera, porque no tenía idea sobre el dinero o las cantidades de dinero: desde [mis películas de Los] piratas [del Caribe] 2 y 3, tuve, y es ridículo tener que decirlo, es bastante vergonzoso, aparentemente yo había ganado $650 millones. Y cuando despedí [a mis ex gerentes de negocios] por las razones correctas [me enteré que] no solo había perdido $650 millones, sino que debía $100 millones porque no le habían pagado al gobierno mis impuestos por 17 años", aseguró Depp, según el reporte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los informes, el supuesto acto de violencia contra Depp ocurrió la misma noche de la fiesta del cumpleaños número 30 de Heard. Previamente, Heard compartió que su ex le habría tirado del pelo y arrojado objetos esa misma noche —y que además ella habría sido víctima de abuso físico durante su matrimonio, reportó People. Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images Heard y Depp se casaron en el 2015. En mayo del año siguiente, ella buscó una orden de restricción contra el actor, acusándolo de violencia doméstica y de abusar de ella. Depp lo negó y ambos terminaron su matrimonio por medio de un arreglo fuera de los tribunales en agosto del 2016. El actor de 57 años demandó al diario The Sun y a su editor ejecutivo, Dan Wootton, por difamación luego de que el tabloide británico reportara que el actor ejerció violencia física y psicológica contra su hoy ex pareja.

